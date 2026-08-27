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Существенная экономия: на что нужно обратить внимание туристам в ресторане, чтобы не платить лишнего

Опубликовано: 27 августа 2026 20:23
 Проверено редакцией
Существенная экономия: на что нужно обратить внимание туристам в ресторане, чтобы не платить лишнего
Существенная экономия: на что нужно обратить внимание туристам в ресторане, чтобы не платить лишнего
Городовой ру
Во время путешествий значительную часть расходов составляют не перелеты, а питание. Если у вас нет в отеле системы “все включено”, то придется есть в кафе и ресторанах. В таких заведениях очень легко превысить допустимый бюджет, поэтому нужно знать правила, которые помогут избежать лишних трат.

Уточнять цену

Если вам предлагают напитки или дополнительные блюда, то нужно всегда уточнять цену. Существует вероятность, что их стоимость окажется слишком высокой. Некоторые официанты намеренно предлагают самые дорогие позиции.

Отказываться от добавок

Когда официанты предлагают добавить в напитки сиропы, корицу или варенье, то лучше всего отказываться. Существует вероятность, что эта добавка обойдется слишком дорого. Можно приобрести напиток и без этого.

Заказывать напитки ограниченно

На напитки в любых заведениях наблюдается максимальная наценка, но это не означает, что нужно есть блюда всухомятку. Закажите себе один напиток, откажитесь от различных коктейлей и свежевыжатых соков. Идеальный вариант - чай или кофе.

Заказывать супы и пасту

“Да, макароны можно сварить дома. А борщ домашний все равно будет вкуснее. Но если хочется именно наесться — очень часто это самые честные позиции в меню. Состав понятный, себестоимость невысокая, и рестораны не могут сильно задрать цену, потому что борщ за 750 рублей никто не закажет — цены на продукты любой знает и может примерно посчитать”, - сообщает автор канала “Путешествия с фотокамерой”.

Посещать бизнес-ланчи

В дневное время вас будут ждать весьма небольшие порции, однако ими все равно получится наесться. Рестораны не могут делать сильные наценки на бизнес-ланчи, иначе к ним просто никто не придет.

Личный опыт

Во время путешествий я стараюсь тщательно изучать меню в кафе и ресторанах, не боюсь задавать вопросы. Если нахожусь за границей, то можно воспользоваться переводчиком.

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Автор:
Полина Аксенова
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