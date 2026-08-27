Существенная экономия: на что нужно обратить внимание туристам в ресторане, чтобы не платить лишнего

Существенная экономия: на что нужно обратить внимание туристам в ресторане, чтобы не платить лишнего Городовой ру

Во время путешествий значительную часть расходов составляют не перелеты, а питание. Если у вас нет в отеле системы “все включено”, то придется есть в кафе и ресторанах. В таких заведениях очень легко превысить допустимый бюджет, поэтому нужно знать правила, которые помогут избежать лишних трат.