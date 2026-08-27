Не икру и не оладьи: из всех кабачков готовлю масло - на вкус нежнее творожного сыра

Если урожай кабачков зашкаливает, а икра уже надоела, попробуйте приготовить нежную кабачковую намазку. Она готовится из свежих овощей и по текстуре напоминает масло или мягкий сыр, пишет Ура.ру.
Ингредиенты (на 1 порцию — около 600 г готового продукта):
- Кабачки очищенные — 900 г
- Репчатый лук — 100 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Масло оливковое + сливочное — около 60 мл
- Соль — 0,5 ч. ложки
- Вода — по 50–60 мл для регулировки густоты
Приготовление
- Обжарьте лук с чесноком в смеси масел до прозрачности, не дайте зарумяниться.
- Добавьте нарезанные кубиками кабачки, посолите, накройте крышкой и тушите на умеренном огне. Кабачки пустят много сока.
- Выпаривайте жидкости до мягкости кабачков.
- Когда лишняя влага уйдёт, пробейте блендером до гладкости. Консистенция должна быть как у подтаявшего сливочного масла.
Чтобы намазка не была пресной, ее вкус можно разнообразить. Выбирайте один из четырех оригинальных вкусов.
Добавки для кабачкового масла:
Прованские травы — добавьте веточку тимьяна за 10 минут до готовности.
В конце натрите цедру, перед подачей сбрызните лимонным соком.
Вместе с луком положите щепотку острого перца.
Добавьте 0,5 ч. ложки куркумы и перец в процессе тушения — масло будет желтоватого оттенка.
Хранение
В холодильнике масло стоит до недели. Оптимальный способ хранения на зиму — разложить порционно в контейнеры и заморозить. В морозильнике оно спокойно пролежит до полугода.
Личный опыт Артема Петрова
Корреспондент Артем Петров в этом сезоне впервые приготовил кабачковое масло по такому рецепту. Он делится, что раньше делал только икру. Кабачковое масло оценили даже дети, едет не менее охотно, чем тосты с джемом.
Вывод
Кабачковое масло — это простой, быстрый и вкусный способ переработать урожай без утомительной стерилизации и долгой варки. Минимум ингредиентов, максимум вкуса и универсальности. Попробуйте разные добавки, заморозьте про запас — и даже зимой у вас будет кусочек лета на завтрак.
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