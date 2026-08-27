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Не икру и не оладьи: из всех кабачков готовлю масло - на вкус нежнее творожного сыра

Опубликовано: 27 августа 2026 07:10
 Проверено редакцией
Не икру и не оладьи: из всех кабачков готовлю масло - на вкус нежнее творожного сыра
Не икру и не оладьи: из всех кабачков готовлю масло - на вкус нежнее творожного сыра
Городовой ру
Что приготовить из кабачков

Если урожай кабачков зашкаливает, а икра уже надоела, попробуйте приготовить нежную кабачковую намазку. Она готовится из свежих овощей и по текстуре напоминает масло или мягкий сыр, пишет Ура.ру.

Ингредиенты (на 1 порцию — около 600 г готового продукта):

  • Кабачки очищенные — 900 г
  • Репчатый лук — 100 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Масло оливковое + сливочное — около 60 мл
  • Соль — 0,5 ч. ложки
  • Вода — по 50–60 мл для регулировки густоты

Приготовление

  1. Обжарьте лук с чесноком в смеси масел до прозрачности, не дайте зарумяниться.
  2. Добавьте нарезанные кубиками кабачки, посолите, накройте крышкой и тушите на умеренном огне. Кабачки пустят много сока.
  3. Выпаривайте жидкости до мягкости кабачков.
  4. Когда лишняя влага уйдёт, пробейте блендером до гладкости. Консистенция должна быть как у подтаявшего сливочного масла.

Чтобы намазка не была пресной, ее вкус можно разнообразить. Выбирайте один из четырех оригинальных вкусов.

Добавки для кабачкового масла:

Прованские травы — добавьте веточку тимьяна за 10 минут до готовности.
В конце натрите цедру, перед подачей сбрызните лимонным соком.
Вместе с луком положите щепотку острого перца.
Добавьте 0,5 ч. ложки куркумы и перец в процессе тушения — масло будет желтоватого оттенка.

Хранение

В холодильнике масло стоит до недели. Оптимальный способ хранения на зиму — разложить порционно в контейнеры и заморозить. В морозильнике оно спокойно пролежит до полугода.

Личный опыт Артема Петрова

Корреспондент Артем Петров в этом сезоне впервые приготовил кабачковое масло по такому рецепту. Он делится, что раньше делал только икру. Кабачковое масло оценили даже дети, едет не менее охотно, чем тосты с джемом.

Вывод

Кабачковое масло — это простой, быстрый и вкусный способ переработать урожай без утомительной стерилизации и долгой варки. Минимум ингредиентов, максимум вкуса и универсальности. Попробуйте разные добавки, заморозьте про запас — и даже зимой у вас будет кусочек лета на завтрак.

Ранее Городовой рассказал, как приготовить из кабачков оладьи по-турецки.

Автор:
Артем Петров
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