Что делать с дачей, если вы уже не можете или не хотите копать: как перейти на умный огород без лопаты

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Что посеять на пустую грядку в июле: лучшие сидераты, которые спасут урожай

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Мульчирование и расписание: почему огурец ненавидит «закаливание» и как обычный полив может убить его невидимые корни

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Полейте этим грядки, и тля никогда не побьет ваш урожай

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Отпугнет лучше алабая: разбросайте это по грядкам, если соседские кошки устраивают в них «лоток» — сбегут как угорелые

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Мышь в погреб не сунется: бросаю 3 горсти этого на пол — и натуральный барьер от грызунов готов

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