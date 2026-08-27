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Беру муку, воду и манку – готовлю марокканские лепешки: прекрасная основа для сотни блюд

Опубликовано: 27 августа 2026 06:07
 Проверено редакцией
Беру муку, воду и манку – готовлю марокканские лепешки: прекрасная основа для сотни блюд
Беру муку, воду и манку – готовлю марокканские лепешки: прекрасная основа для сотни блюд
Городовой ру
Национальные лепешки Марокко

Марокканские квадратные лепёшки представляют собой кулинарное блюдо, способное украсить любой стол. Они не только служат превосходной альтернативой традиционному хлебу, но и обладают универсальностью в применении.

Продукт может быть предложен как самостоятельное блюдо, позволяя в полной мере оценить его вкусовые качества, либо использован в качестве основы для приготовления сэндвичей и закусок. Лепёшки гармонично сочетаются с разнообразными наполнителями.

Ингредиенты:

  • Вода — 1 стакан;
  • Крупа манная — 1 стакан;
  • Мука — 2 стакана;
  • Соль — 0,5 чайной ложки;
  • Масло растительное — 3 столовые ложки;
  • Масло сливочное — 2 столовые ложки.

Процесс приготовления

Соедините манную крупу с мукой и солью, тщательно перемешайте. Постепенно введите воду, замешивая тесто. Отдельно смешайте растительное и сливочное масло.

Разделите тесто на равные порции, каждую из которых смажьте подготовленной масляной смесью. Затем каждую порцию теста растяните до получения тонкого, почти прозрачного слоя, посыпьте манной крупой и разрыхлителем.

Сформируйте заготовки, складывая тесто в несколько слоев для придания квадратной формы. Обжаривайте лепёшки на разогретой сухой сковороде с обеих сторон до готовности.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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