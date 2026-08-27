Беру муку, воду и манку – готовлю марокканские лепешки: прекрасная основа для сотни блюд

Марокканские квадратные лепёшки представляют собой кулинарное блюдо, способное украсить любой стол. Они не только служат превосходной альтернативой традиционному хлебу, но и обладают универсальностью в применении.
Продукт может быть предложен как самостоятельное блюдо, позволяя в полной мере оценить его вкусовые качества, либо использован в качестве основы для приготовления сэндвичей и закусок. Лепёшки гармонично сочетаются с разнообразными наполнителями.
Ингредиенты:
- Вода — 1 стакан;
- Крупа манная — 1 стакан;
- Мука — 2 стакана;
- Соль — 0,5 чайной ложки;
- Масло растительное — 3 столовые ложки;
- Масло сливочное — 2 столовые ложки.
Процесс приготовления
Соедините манную крупу с мукой и солью, тщательно перемешайте. Постепенно введите воду, замешивая тесто. Отдельно смешайте растительное и сливочное масло.
Разделите тесто на равные порции, каждую из которых смажьте подготовленной масляной смесью. Затем каждую порцию теста растяните до получения тонкого, почти прозрачного слоя, посыпьте манной крупой и разрыхлителем.
Сформируйте заготовки, складывая тесто в несколько слоев для придания квадратной формы. Обжаривайте лепёшки на разогретой сухой сковороде с обеих сторон до готовности.
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