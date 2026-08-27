Пенсионерам 1953–1966 годов рождения может прийти на карту разовая выплата: кому она доступна

В сети часто мелькают обещания крупных выплат за работу в начале 2000-х, но реальные правила куда строже. Не каждый, кто трудился в 2002–2004 годах, вправе рассчитывать на единовременную выплату.
Всё зависит от года рождения, размера накоплений и выбранного вида выплаты.
У кого могли сформироваться накопления
В 2002–2004 годах часть страховых взносов шла на накопительную пенсию у следующих категорий граждан:
- мужчины 1953–1966 годов рождения;
- женщины 1957–1966 годов рождения;
- россияне 1967 года рождения и моложе, а также участники программы софинансирования и владельцы маткапитала, направившие его на пенсию.
При этом сам факт работы не гарантирует наличие средств: если трудоустройство было неофициальным или работодатель не делал отчислений, накопительного счёта может не оказаться.
Когда выплату дадут одной суммой
В 2026 году действует расчётный период в 270 месяцев. Чтобы понять, положена ли единовременная выплата, сумму накоплений делят на 270 и сравнивают результат с 10% федерального прожиточного минимума пенсионера (в 2026 году это 1 628,80 рубля в месяц).
Если расчётная ежемесячная выплата не превышает этот порог (то есть накопления — до 439 776 рублей включительно), деньги могут перечислить одним платежом. При превышении порога назначают ежемесячную накопительную пенсию.
Для добровольных взносов и маткапитала предусмотрена срочная выплата — её срок выбирает получатель, но не менее 10 лет.
Как проверить и оформить выплату
Начать нужно с выписки о состоянии индивидуального лицевого счёта — её дают через Госуслуги или в клиентской службе СФР. Дальше порядок действий зависит от того, где хранятся средства: в СФР или в негосударственном пенсионном фонде.
Заявление подают через Госуслуги, МФЦ, клиентскую службу фонда либо напрямую в НПФ. Деньги не приходят автоматически — обязательно нужно заявление.
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