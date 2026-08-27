Пенсионерам 1953–1966 годов рождения может прийти на карту разовая выплата: кому она доступна

Кто может получить деньги в 2026 году

В сети часто мелькают обещания крупных выплат за работу в начале 2000-х, но реальные правила куда строже. Не каждый, кто трудился в 2002–2004 годах, вправе рассчитывать на единовременную выплату.

Всё зависит от года рождения, размера накоплений и выбранного вида выплаты.

У кого могли сформироваться накопления

В 2002–2004 годах часть страховых взносов шла на накопительную пенсию у следующих категорий граждан:

мужчины 1953–1966 годов рождения;

женщины 1957–1966 годов рождения;

россияне 1967 года рождения и моложе, а также участники программы софинансирования и владельцы маткапитала, направившие его на пенсию.

При этом сам факт работы не гарантирует наличие средств: если трудоустройство было неофициальным или работодатель не делал отчислений, накопительного счёта может не оказаться.

Когда выплату дадут одной суммой

В 2026 году действует расчётный период в 270 месяцев. Чтобы понять, положена ли единовременная выплата, сумму накоплений делят на 270 и сравнивают результат с 10% федерального прожиточного минимума пенсионера (в 2026 году это 1 628,80 рубля в месяц).

Если расчётная ежемесячная выплата не превышает этот порог (то есть накопления — до 439 776 рублей включительно), деньги могут перечислить одним платежом. При превышении порога назначают ежемесячную накопительную пенсию.

Для добровольных взносов и маткапитала предусмотрена срочная выплата — её срок выбирает получатель, но не менее 10 лет.

Как проверить и оформить выплату

Начать нужно с выписки о состоянии индивидуального лицевого счёта — её дают через Госуслуги или в клиентской службе СФР. Дальше порядок действий зависит от того, где хранятся средства: в СФР или в негосударственном пенсионном фонде.

Заявление подают через Госуслуги, МФЦ, клиентскую службу фонда либо напрямую в НПФ. Деньги не приходят автоматически — обязательно нужно заявление.

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