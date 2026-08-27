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Слепые дожди при аномальном давлении: синоптики нашли виновника петербургской аномалии

Опубликовано: 27 августа 2026 09:19
 Проверено редакцией
Слепые дожди при аномальном давлении: синоптики нашли виновника петербургской аномалии
Слепые дожди при аномальном давлении: синоптики нашли виновника петербургской аномалии
фото: Городовой.ру
Петербург находится в центре мощного антициклона.

Все школьные учебники георафии твердят: если давление высокое — жди ясную и сухую погоду. Но у Санкт-Петербурга свои законы. Сегодня город снова умудряется совместить высокий барометр и дождевые тучи.

Давление высокое, а зонт нужен

Сейчас Петербург находится в центре мощного антициклона. Давление застыло на отметке 770 миллиметров ртутного столба. Для нашего города норма — это 760 миллиметров. То есть показатели ощутимо завышены.

Почему же тогда с неба капает? Все дело в Финском заливе и летнем солнце. Земля быстро нагревается, влажный морской воздух поднимается наверх и превращается в кучевые облака. В итоге получаются локальные «слепые» дожди.

Что за окном сегодня

Погода сегодня вполне приятная, хоть и с сюрпризами:

В городе: воздуx прогреется до +19…+21°, рассказывает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. В области: термометры покажут от +17° до +22°.

Ветер: легкий, северо-восточный, до 7 метров в секунду. Главный совет на день — носите зонт с собой. Дождь может начаться внезапно, пройти за пять минут и снова уступить место солнцу.

Чего ждать от пятницы

Конец рабочей недели пройдет по похожему сценарию. Погода стабилизировалась, поэтому резких перемен не будет.

Ночью столбики термометров опустятся до +11…+13°. Днем снова станет тепло — до +19…+21°. Местами опять пройдут небольшие короткие дожди.

Напоминание для метеочувствительных

Давление 770 мм — это ощутимая нагрузка на организм. В такие дни многие жалуются на головную боль, сонливость и скачки артериального давления.

Если вы остро реагируете на погоду, постарайтесь сегодня не перегружать себя работой, пейте больше чистой воды и по возможности гуляйте на свежем воздухе.

Ранее «Городовой» рассказывал, какими будут первые дни сентября в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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