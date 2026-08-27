Советская диета на картошке: почему у бабушек не было проблем с кишечником

Чему стоит поучиться у советского рациона

Сегодня кишечные проблемы встречаются куда чаще, чем полвека назад, а рацион заметно изменился.

При этом привычные советские блюда, вроде варёной картошки или горохового супа, с точки зрения современной нутрициологии оказываются неожиданно полезными.

Резистентный крахмал: простой и доступный помощник

Не весь крахмал работает одинаково. Обычный быстро превращается в глюкозу, а резистентный доходит до толстого кишечника и служит пищей для полезных бактерий.

Особенно много его в варёном картофеле, который успели охладить: в таком продукте резистентного крахмала в 2–3 раза больше, чем в горячем.

Именно такую «вчерашнюю» картошку нередко ели в советских семьях — в салатах или слегка разогретой, передает источник.

Что делало советский рацион удачным для пищеварения

В повседневном меню тех лет хватало продуктов, поддерживающих микрофлору:

ржаной хлеб — источник плотной клетчатки;

крупы (перловка, гречка, овсянка) — давали стабильный объём пищевых волокон;

квашеные овощи и бобовые — сочетали клетчатку с пребиотическим эффектом.

В сумме это обеспечивало 30–35 граммов клетчатки в день — норму, которую сегодня соблюдает далеко не каждый.

Современный рацион и его подводные камни

Сейчас в меню всё больше ультраобработанных продуктов: фастфуда, полуфабрикатов, сладких напитков. В них мало клетчатки и много рафинированных углеводов, а отдельные добавки могут нарушать защитный слой слизистой кишечника.

Не одна пачка печенья ломает микробиом, но постоянная замена цельных продуктов сильно влияет на флору в долгосрочной перспективе.

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