9 лет без еды и одежды ради 28 «квадратов»: реальная цена московской студии для жителей Петербурга

Средняя стоимость московской студии составляет в среднем 14,1 млн рублей.

Мечта о собственной квартире в столице для многих упирается в суровые цифры. Сегодня обычная скромная студия в Москве стоит как хорошая загородная усадьба в регионе. Но, как выяснилось, быстрее всего на нее отложат деньги вовсе не москвичи.

Золотые 28 метров

Сегодня маленькая студия в 28 «квадратов» в московской новостройке стоит в среднем 14,1 миллиона рублей.

Если брать среднюю зарплату по России (около 110 тысяч рублей), то копить на такую квартирку придется 10,7 года. И это при условии, что вы вообще не будете тратить деньги на еду, одежду и коммунальные услуги.

Кто в лидерах?

Быстрее всех на московские метры накопят жители северных регионов с высокими зарплатами, сообщают РИА Новости.

Ямало-Ненецкий АО: 5,7 года.

5,7 года. Камчатский край: 5,9 года.

С зарплатой около 200 тысяч рублей в месяц они способны покупать по одному московскому «квадрату» всего за два с небольшим месяца.

Сами москвичи оказались лишь на третьем месте. Жителю столицы на свою студию нужно откладывать 6,4 года.

А что насчет Санкт-Петербурга?

Жителям Северной столицы переезд в Москву дается не так просто. Чтобы купить студию в 28 метров в Москве, петербуржцу придется копить 9,1 года.

Для сравнения: на точно такую же студию, но в самом Санкт-Петербурге (где она стоит в среднем 6,5–7 млн рублей), местному жителю потребуется около 5–6 лет.

Из-за такой разницы в ценах многие петербуржцы не спешат менять Неву на Москва-реку — жилье в столице обходится почти вдвое дороже.

Кому копить сложнее всего?

Дольше всех собирать деньги на московскую студию придется жителям республик Северного Кавказа:

Дагестан: 20,8 года.

20,8 года. Ингушетия: 20,5 года.

20,5 года. Чечня: 20,4 года.

Причина — низкие официальные средние зарплаты в этих регионах при одинаково высоких московских ценах.

Главное «НО», о котором молчат цифры

Все эти расчеты — идеальная математическая модель. Аналитики считают варианты, когда человек откладывает 100% своих доходов.

В реальной жизни люди платят за аренду, покупают еду и одежду. Если откладывать хотя бы треть зарплаты (что уже очень тяжело), то петербуржцу придется ждать московскую квартиру не 9 лет, а больше 27!

А с учетом взлетевших ставок по ипотеке, покупка даже самого маленького жилья в столице становится серьезным жизненным испытанием.

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