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Как выбрать тихий поезд - комфортно будет даже в плацкарте: доплачивать не придется

Опубликовано: 27 августа 2026 23:16
 Проверено редакцией
Как выбрать тихий поезд - комфортно будет даже в плацкарте: доплачивать не придется
Как выбрать тихий поезд - комфортно будет даже в плацкарте: доплачивать не придется
Городовой ру
Во время путешествий на поезде хочется комфорта, спокойствия и чувства отдыха, но не всегда все складывается именно так. В некоторых случаях пассажир оказывается в шумном вагоне, хотя мог этого и избежать.

Перед покупкой билетов необходимо выяснить несколько моментов, которые позволят выбрать именно спокойный поезд. Автор дзен-канала “Путешествия с фотокамерой” рассказала, на что важно обратить внимание.

День недели

Лучше отказываться от тех поездов, которые уходят вечером в пятницу или днем в воскресенье. Именно в это время люди едут на отдых или дачи, кто-то возвращается с отпуска и командировок. В такие дни недели в вагонах наиболее шумно и людно. Самыми спокойными днями обычно считаются вторник и среда.

Количество остановок

Если во время маршрута поезд проходит через большое количество станций, то это будет точно приводить к суматохе. Во время остановок в поезд начнут заходить люди, распределяться по вагонам, раскладывать вещи, знакомиться с попутчиками. Особая проблема возникает на станциях в ночное время.

Время года

“Летом в поездах больше людей, багажа, еды и разговоров. Зимой, особенно вне праздников, поездки чаще проходят тише и размереннее. Межсезонье — октябрь, февраль, март — обычно самое комфортное время для тех, кто любит путешествовать в тишине и спокойствии”, - сообщает источник.

Отсутствие вагона-ресторана

Когда в поезде отсутствует вагон-ресторан, то это является больше преимуществом, чем недостатком. Это минимизирует количество проходящих пассажиров по коридору, которые хотят перекусить.

Личный опыт

Для путешествий я никогда не выбираю лето, стараюсь ездить на поезде только вне сезона. Это помогает выспаться, отдохнуть и не испытывать лишний раз стресс. Для максимального комфорта советую полностью выкупать купе.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как отвечать пассажирам, которые просят уступить нижнюю полку.

Автор:
Полина Аксенова
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