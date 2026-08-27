Как выбрать тихий поезд - комфортно будет даже в плацкарте: доплачивать не придется

Как выбрать тихий поезд - комфортно будет даже в плацкарте: доплачивать не придется Городовой ру

Во время путешествий на поезде хочется комфорта, спокойствия и чувства отдыха, но не всегда все складывается именно так. В некоторых случаях пассажир оказывается в шумном вагоне, хотя мог этого и избежать.