«Герман» больше не сажаю: выбираю новый сорт – и урожай сладких зеленцов гребу до самой осени

Существует огромное разнообразие сортов и гибридов огурцов. Один из них завоевал особую популярность среди садоводов центральной части России благодаря своей неприхотливости, устойчивости к недостатку освещения и низким температурам, что позволяет культивировать его даже на затененных участках.
Опытные огородники рекомендуют к посадке беспроигрышный вариант — гибрид «Мечта дачника». Этот ультраскороспелый партенокарпический гибрид не требует опыления для плодоношения, обеспечивая завязывание плодов без участия насекомых или ветра. Первые огурцы созревают уже через 38 дней после появления всходов. Возможно выращивание как в тепличных условиях, так и в открытом грунте.
Плоды гибрида «Мечта дачника» характеризуются плотной структурой, сочностью, хрустящей консистенцией, наличием черных шипов и редких бугорков. Средняя масса плода не превышает 100 граммов.
Кусты отличаются высокой урожайностью: с каждого растения можно собрать до 8 кг огурцов. В пазухах листьев одновременно может формироваться до 10 плодов.
При высадке в открытый грунт в середине мая, первые зеленцы появляются уже в начале июля.
Гибрид обладает универсальными характеристиками, что позволяет использовать его как для употребления в свежем виде, так и для консервации.
Ранее мы рассказали о сорте томатов «Т-34».