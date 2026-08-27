«Герман» больше не сажаю: выбираю новый сорт – и урожай сладких зеленцов гребу до самой осени

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Не гибрид, а авторитет на грядке: выдает огурцы по 3 ведра с куста в любом регионе - для теплицы и для открытого грунта

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Не гибрид, а рекордсмен среди огурцов: зеленцы вяжет ведрами в любом регионе - и для теплицы, и для открытого грунта

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Не гибрид, а урожайный конвейер: валит огурцами и в засуху, и в холода – от урожая спасу нет, собираем по 10 кг с 1 куста

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Звезда в моей теплице: этот томат умеет удивлять урожайностью и вкусом – личный опыт агронома Ксении Давыдовой

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Холодная консервация огурцов на зиму: рецепт от наших бабушек – просто и вкусно

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