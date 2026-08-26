Железнодорожный завод, которому дали "вторую жизнь" - находится на территории Перми: чем уникален

История завода
Завод был основан в 1878 году Уральской горнозаводской железной дорогой. Паровозы нуждались в ремонте, поэтому его и стали осуществлять именно здесь. Работа активно шла полтора века. В 1927 году завод назвали в честь рабочего Алексея Шпагина. Когда паровозы заменили тепловозами, то завод начал выполнять ремонт путевой техники.
Последняя смена прошла здесь 29 декабря 2018 года. На время площадь стала бесхозной, ходили слухи о возможном сносе зданий, но этого удалось избежать. В 2019 году площадка стала собственностью Пермского края.
Что стало с заводом
“Раньше сюда было не попасть: закрытая территория, чужим вход воспрещён. Теперь по бывшим цехам можно гулять, разглядывать старые механизмы, которые оставили как есть, слушать пение птиц между корпусами. Сюда переехала часть фондов Пермской художественной галереи, проходят выставки и концерты”, - сообщает канал “Путешествия с фотокамерой”.
С 28 по 30 августа завод становится главной площадкой фестиваля света и медиаискусства “ПРОСВЕТ”. На фасады зданий проецируют изображения, поэтому становится особенно красиво.
Также здесь проводятся лекции, встречи с авторами. В ночное время суток тут организуют вечеринки с электронной музыкой (18+). Желающим перекусить также не будет скучно, так как на территории завода есть фудкорт.
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