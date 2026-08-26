Мошенники получают доступ к «Госуслугам» через домашние роутеры - как защититься

Пользователей предупредили о хитроумном способе обмана

Мошенники начали воровать доступ к «Госуслугам» через роутеры. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов по кибербезопасности. Злоумышленники находят домашние и офисные сети, у которых открыта веб-панель управления роутером, подбирают простые пароли и подменяют настройки DNS-сервера. После этого все запросы пользователей к «Госуслугам», соцсетям и облачным сервисам перенаправляются на поддельные сайты, где жертвы сами вводят свои логины и пароли.

Как работает схема обмана

Браузеры обычно предупреждают о фишинговых страницах. Но мошенники маскируют эти предупреждения: они убеждают пользователей, что проблема якобы связана с иностранными сертификатами, и просят не обращать внимания на уведомления. Кроме того, жертвам предлагают скачать и установить «сертификат Минцифры» — на самом деле это подделка. Установка такого сертификата даёт злоумышленникам полный контроль над всей цепочкой передачи данных.

Как защитить свой роутер и данные

Основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян даёт несколько простых рекомендаций:

Установите уникальный и сложный пароль на веб-панель роутера — не оставляйте заводской.

Отключите доступ к веб-панели роутера из интернета (оставьте только локальный доступ).

Проверьте, какие DNS-серверы прописаны в настройках роутера — если там незнакомые адреса, смените их на проверенные (например, от вашего провайдера или публичные DNS).

Внимательно смотрите на сертификаты, которые вам предлагают установить, и не доверяйте подозрительным запросам.

Личный опыт корреспондента Артёма Петрова

Корреспондент Артём Петров считает, что главная уязвимость — в привычке пользователей не менять заводские пароли. «Я сам долго не задумывался о безопасности роутера, пока не узнал о таких схемах. Теперь у меня сложный пароль, доступ извне отключён, и я периодически проверяю DNS-настройки. Это занимает пять минут, но спасает от огромных проблем», — делится он. Артём также советует не устанавливать сертификаты, если вы не уверены в их подлинности, и всегда проверять адрес сайта перед вводом личных данных.

Вывод

Подмена DNS через роутер — тихая, но опасная угроза. Мошенники не взламывают ваш компьютер, они просто перенаправляют вас на поддельный сайт. Защита проста: смените пароль на роутере, закройте внешний доступ к его панели и регулярно проверяйте DNS-серверы. Эти несложные шаги сделают вашу домашнюю сеть практически неуязвимой для такого типа атак.

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