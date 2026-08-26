«Сдачу выдаст робот»: на ЗСД решили отказаться от кассиров

До конца этого года все барьерные пункты оплаты будут оснащены автоматами.

Западный скоростной диаметр (ЗСД) — главная платная трасса Петербурга — стремительно меняется. На нескольких въездах уже полностью убрали кассиров.

Север ЗСД стал полностью автоматическим

На севере ЗСД больше нет людей в будках оплаты. Речь идет о развязках с КАД и трассой «Скандинавия», сообщили в Смольном.

Теперь вместо живых операторов деньги принимают роботы. Это отечественные аппараты. Они сами берут купюры и выдают сдачу. Работают они без перерывов и обедов, а еще не ошибаются.

Внутри них стоит система «рециклинга»: аппарат может сразу выдать новому водителю сдачу теми деньгами, которые только что получил от предыдущего. Из-за этого инкассаторам приходится приезжать гораздо реже.

В компании «Магистраль северной столицы» обещают: скоро кассиры исчезнут вообще на всех пунктах оплаты ЗСД.

Почему убрали людей? Наличкой почти никто не платит

Причина простая — кассиры просто стали не нужны. Подавляющее большинство водителей проезжают оплату за пару секунд.

Вот как выглядит статистика поездок прямо сейчас:

Более 94% водителей используют транспондеры. Они пролетают пункты оплаты без остановки по зеленым полосам.

используют транспондеры. Они пролетают пункты оплаты без остановки по зеленым полосам. Около 4% платят банковскими картами или смартфонами на синих полосах.

платят банковскими картами или смартфонами на синих полосах. Меньше 2% используют наличку.

Тратить деньги на зарплаты операторам ради двух человек из ста стало просто невыгодно.

С 17 января проезд подорожал, но не для всех

Зимой тарифы на ЗСД снова подняли. Цены выросли только для тех, кто ездит с транспондером (опция «Транспондер»). В среднем стоимость поездки поднялась на 8%.

Например, раньше проехать всю трассу насквозь на легковой машине днем стоило 523 рубля. Теперь за такой же маршрут придется отдать 590 рублей.

А что с наличкой? Тарифы при оплате наличными или картой прямо на выезде оставили прежними. Но не спешите радоваться: базовая цена за наличку всегда была существенно выше, чем по транспондеру.

Поэтому электронный гаджет всё равно остается более выгодным вариантом, даже после подорожания.

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