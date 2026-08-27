Не сода и не замачивание: варю горох за 30 минут – простой способ без возни

Как сварить горох быстро

Многие избегают гороховых блюд из-за долгой варки и плотной текстуры. Знакомая картина: каша, которая к утру превращается в «кирпич». Есть способ приготовить нежный, кремовый горох всего за полчаса. Без замачивания, сложных шагов и лишних хлопот.

Как варить горох: пошаговая инструкция

Промойте горох. Пересыпьте в кастрюлю, залейте холодной водой, перемешайте рукой. Слейте мутную воду. Повторите 2–3 раза, пока вода не станет прозрачной.

Возьмите кастрюлю с толстым дном. В тонкой горох может пригореть ещё до размягчения.

Залейте холодной водой. Соотношение — 1 литр воды на 500 г гороха. Если хотите более жидкую консистенцию, позже можно долить кипяток.

Доведите до кипения без крышки. Снимите пену ложкой — это сделает вкус мягче и убережёт от выкипания.

Убавьте огонь до минимума. Горох должен не бурлить, а томиться в лёгком кипении.

Варите 30 минут. Периодически заглядывайте: если вода почти ушла, а горох ещё плотный, долейте кипяток (50–100 мл).

Выключите и накройте крышкой. Дайте постоять 10 минут.

Секреты вкусного горохового пюре

Пока горох настаивается, приготовьте ароматную заправку. Добавьте по вкусу соль, сушёный чеснок и копчёную паприку — она придаст лёгкий дымный оттенок.

Для кремовой текстуры пробейте массу погружным блендером. Если хотите нежности, влейте горячие сливки или молоко (около 150 мл) и снова пробивайте до однородности. Не бойтесь добавить побольше жидкости — при остывании гороховое пюре сильно густеет.

Вывод

Приготовить вкусный горох без долгого замачивания действительно просто. Главное — использовать качественный колотый горох, солить в самом конце и дать ему «отдохнуть» после варки. Копчёная паприка и сливки превращают обычную кашу в ароматное кремовое блюдо. Храните остатки в холодильнике 2–3 дня, а при разогреве добавляйте немного воды или молока — и вкус будет как свежий. Попробуйте, и горох перестанет быть проблемой.

Ранее "Городовой" рассказывал, как сварить свеклу, чтобы она оставалась очень вкусной.