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Народные приметы на 27 августа: что нельзя делать в день Феодосия

Опубликовано: 27 августа 2026 01:10
 Проверено редакцией
Народные приметы на 27 августа: что нельзя делать в день Феодосия
Народные приметы на 27 августа: что нельзя делать в день Феодосия
Legion-Media
День Михея Тиховея: последний день Успенского поста, завершение полевых работ и приметы на осень. Рассказываем о традициях, запретах и народных поверьях этого дня.

27 августа православная церковь вспоминает преподобного Феодосия Печерского — одного из основоположников русского монашества и основателя Киево-Печерской обители. В народном календаре день также называли Михеем Тиховеем, поскольку крестьяне вглядывались в небо и вслушивались в ветер, стараясь понять, какой будет осень. В этот день завершался Успенский пост, а с ним — последние полевые работы, пишет "Аргументы и Факты".

О святом Феодосии

Преподобный Феодосий Печерский родился в начале XI века, с юных лет стремился к иноческой жизни и стал одним из первых учеников преподобного Антония, основавшего Киево-Печерский монастырь. Когда братия разрослась, Антоний удалился в уединение, а Феодосий был избран игуменом.

Он ввёл в обители строгий общежительный устав, установил общее имущество и непрестанный труд. Сам он носил воду, рубил дрова, работал в пекарне и носил простую одежду, подавая пример смирения и милосердия. Обитель стала центром духовного просвещения на Руси, а сам Феодосий почитается как покровитель русского монашества.

Почему день называли Тиховеем

Название Михей Тиховей связано с наблюдениями за погодой. В это время крестьяне внимательно следили за ветром: если он был тихим и спокойным, осень будет тёплой и сухой; если порывистым — готовились к ненастью. А если журавли начинали собираться в клинья и улетать на юг, ожидались морозы уже в середине осени.

Также чествовали каменщиков — строителей храмов и крепостей, которых на Руси уважали и даже побаивались. Поскольку пост заканчивался, Михеев день был последней возможностью посвататься до осеннего мясоеда.

Что можно и что нельзя делать

Было принято завершать начатые дела, отдавать мелкие долги, помогать нуждающимся и проводить время с семьёй в тихих беседах. День считался удачным для сбора оставшихся овощей, корнеплодов и ягод, а также для наведения порядка в доме. Однако строго запрещалось ссориться, особенно с пожилыми людьми и родителями. Не рекомендовалось шуметь, кричать и петь песни — день следовало провести в тишине.

Женщины старались не заниматься стиркой и рукоделием. Нельзя было надевать загрязненную или рваную одежду, особенно незамужним девушкам — это помешает встретить суженого. Поскольку день был последним днём Успенского поста, на столе были только постные блюда — мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов избегали.

Приметы на 27 августа

Погода в Михеев день служила ориентиром для прогнозов на осень и зиму:

  • Алое небо на рассвете — резкая перемена погоды и холодный ветер.
  • Северный ветер указывал на богатый урожай ржи.
  • Влажные листья на тополях предвещали затяжные дожди, а пожелтевшая листва на берёзе — скорые ночные заморозки.
  • Дождь или густой туман утром сулили затяжную непогоду.
  • Знойный день предвещал суровую зиму, прохладный — мягкий декабрь и январь.

Вывод

Это день в народной традиции стал временем наблюдений за ветром, завершения полевых работ и прощания с Успенским постом. Традиции и приметы этого дня помогали крестьянам предсказывать погоду на осень и зиму, а запреты напоминали о важности мира в доме и уважения к старшим.

Ранее мы рассказывали о народных приметах в день Тихона.

Автор:
Евгения Сухова
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