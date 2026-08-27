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Не манка и не крахмал: что добавить в сырники для воздушности - получаются нежнее шелка

Опубликовано: 27 августа 2026 02:06
 Проверено редакцией
Не манка и не крахмал: что добавить в сырники для воздушности - получаются нежнее шелка
Не манка и не крахмал: что добавить в сырники для воздушности - получаются нежнее шелка
Городовой ру
Как приготовить сырники из рикотты и творога

Сделать сырники особенно нежными получится в том случае, если добавить к обычному творогу еще один ингредиент. Портал “Городовой” предложил воспользоваться рецептом с сайта “Аймкук”.

Ингредиенты:

  • рикотта - 200 г;
  • творог рассыпчатый - 200 г;
  • сахар - 2 столовые ложки;
  • яйца - 2 штуки;
  • мука - 2 столовые ложки;
  • соль - 1 щепотка;
  • растительное масло - для жарки.

Приготовление:

Яйца взбить с сахаром и солью, добавить рикотту и тщательно перемешать. Всыпать муку и посмотреть на консистенцию. Если масса получилась жидковатой, то можно добавить еще муки.

Из творожной массы сформировать сырники, обвалять их в муке. Влить на сковороду масло, нагреть на среднем огне и выложить сырники. Обжаривать их до румяной корочки.

Горячее блюдо можно выложить на бумажное полотенце, что позволит удалить лишнее масло. Подавать сырники с рикоттой можно со сметаной, вареньем, сгущенкой или шоколадным топпингом.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить варенье на сковороде из яблок и слив.

Автор:
Полина Аксенова
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