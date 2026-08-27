Не манка и не крахмал: что добавить в сырники для воздушности - получаются нежнее шелка

Сделать сырники особенно нежными получится в том случае, если добавить к обычному творогу еще один ингредиент. Портал “Городовой” предложил воспользоваться рецептом с сайта “Аймкук”.
Ингредиенты:
- рикотта - 200 г;
- творог рассыпчатый - 200 г;
- сахар - 2 столовые ложки;
- яйца - 2 штуки;
- мука - 2 столовые ложки;
- соль - 1 щепотка;
- растительное масло - для жарки.
Приготовление:
Яйца взбить с сахаром и солью, добавить рикотту и тщательно перемешать. Всыпать муку и посмотреть на консистенцию. Если масса получилась жидковатой, то можно добавить еще муки.
Из творожной массы сформировать сырники, обвалять их в муке. Влить на сковороду масло, нагреть на среднем огне и выложить сырники. Обжаривать их до румяной корочки.
Горячее блюдо можно выложить на бумажное полотенце, что позволит удалить лишнее масло. Подавать сырники с рикоттой можно со сметаной, вареньем, сгущенкой или шоколадным топпингом.
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