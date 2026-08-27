3 новых машины из Минска и 800 арендованных самосвалов: Петербург готовит технику к зиме

На улице еще тепло, а городские службы Петербурга уже думают о метелях и гололеде. Готовить дорожную технику к зиме начали в самом разгаре лета. И это не просто предосторожность: объем работы предстоит огромный.
Масштабы впечатляют
Коммунальщикам предстоит обслуживать 60 миллионов квадратных метров дорог. Это практически все улицы, проспекты и площади Петербурга.
Зимой нагрузка на дорожные службы вырастает в разы. Погода в Северной столице капризная: оттепель быстро сменяется заморозками, а сухой снег — ледяным дождем.
Чтобы город не встал в первый же снегопад, проверку машин и закупку противогололедных смесей начали заранее.
Сколько техники выйдет на улицы?
Всего зимой на уборку города планируют вывезти 1 660 машин, сообщили в Смольном. Больше половины из них уже полностью готовы к холодам. Весь спецтранспорт доработают к середине октября.
Вот как распределятся силы:
- Основной парк: 1 660 уборочных машин.
- Пополнение: из Белоруссии приедут 3 новые коммунальные машины.
- Подкрепление: в сильные снегопады у сторонних фирм будут дополнительно арендовать еще до 800 самосвалов и погрузчиков.
Кто будет чистить снег?
Техника — это важно, но главная нагрузка всегда ложится на людей. Набор сотрудников в дорожные предприятия идет до сих пор.
Сейчас ситуацией с кадрами такая:
- Водители укомплектованы на 91%.
- Механизаторы — на 83%.
- Работники ручного труда (дворники) — на 77%.
Главная цель — город без пробок и травм
Основная задача Комитета по благоустройству — безопасность. Тротуары должны быть почищены так, чтобы пешеходы не скользили, а дороги — свободны от сугробов, чтобы город не увяз в 10-балльных пробах.
Первые серьезные проверки холодами начались уже скоро, но в Смольном уверены: к встрече со снегом город будет готов полностью.
Ранее «Городовой» рассказывал