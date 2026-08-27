3 новых машины из Минска и 800 арендованных самосвалов: Петербург готовит технику к зиме

Петербург уже готовится к зимним снегопадам.

На улице еще тепло, а городские службы Петербурга уже думают о метелях и гололеде. Готовить дорожную технику к зиме начали в самом разгаре лета. И это не просто предосторожность: объем работы предстоит огромный.

Масштабы впечатляют

Коммунальщикам предстоит обслуживать 60 миллионов квадратных метров дорог. Это практически все улицы, проспекты и площади Петербурга.

Зимой нагрузка на дорожные службы вырастает в разы. Погода в Северной столице капризная: оттепель быстро сменяется заморозками, а сухой снег — ледяным дождем.

Чтобы город не встал в первый же снегопад, проверку машин и закупку противогололедных смесей начали заранее.

Сколько техники выйдет на улицы?

Всего зимой на уборку города планируют вывезти 1 660 машин, сообщили в Смольном. Больше половины из них уже полностью готовы к холодам. Весь спецтранспорт доработают к середине октября.

Вот как распределятся силы:

Основной парк: 1 660 уборочных машин.

1 660 уборочных машин. Пополнение: из Белоруссии приедут 3 новые коммунальные машины.

из Белоруссии приедут 3 новые коммунальные машины. Подкрепление: в сильные снегопады у сторонних фирм будут дополнительно арендовать еще до 800 самосвалов и погрузчиков.

Кто будет чистить снег?

Техника — это важно, но главная нагрузка всегда ложится на людей. Набор сотрудников в дорожные предприятия идет до сих пор.

Сейчас ситуацией с кадрами такая:

Водители укомплектованы на 91%.

Механизаторы — на 83%.

Работники ручного труда (дворники) — на 77%.

Главная цель — город без пробок и травм

Основная задача Комитета по благоустройству — безопасность. Тротуары должны быть почищены так, чтобы пешеходы не скользили, а дороги — свободны от сугробов, чтобы город не увяз в 10-балльных пробах.

Первые серьезные проверки холодами начались уже скоро, но в Смольном уверены: к встрече со снегом город будет готов полностью.

Ранее «Городовой» рассказывал