11 лет на осмотр и рекорд в навигаторе: Эрмитаж забрал сразу две главные награды страны

Эрмитаж и Русский музей бьют всероссийские рекорды.

Санкт-Петербург в очередной раз доказал, что статус культурной столицы принадлежит ему по праву. И это не просто красивое звание, а факт, подкрепленный цифрами и миллионами поисковых запросов.

Эрмитаж — абсолютный чемпион по версиям карт

Картографический сервис 2ГИС проанализировал миллионы действий пользователей со всей России. Эксперты смотрели, что люди ищут чаще всего, куда прокладывают маршруты и о чем читают отзывы.

В итоге Эрмитаж забрал сразу две престижные награды. Он победил в номинациях «Самая популярная достопримечательность» и «Самый большой музей страны», рассказали в музее.

И это абсолютно заслуженно. Размах у музея действительно гигантский. Если вы решите пробыть у каждого экспоната Эрмитажа хотя бы одну минуту, вам понадобится около 11 лет!

Кто стал самым посещаемым в 2025 году?

Ранее власти Петербурга подвели музейные итоги 2025 года. Результат впечатляет: вся первая пятерка самых популярных музеев России находится в городе на Неве.

Главная сенсация года — Русский музей. Он смог обогнать по посещаемости даже знаменитый Петергоф с его фонтанами.

Вот как выглядит топ-5 самых любимых музеев страны:

Русский музей — абсолютный лидер (5,08 млн гостей). К слову, именно здесь хранится самое большое в мире собрание российского искусства. ГМЗ «Петергоф» — серебряный призер. Государственный Эрмитаж — уверенное третье место. Царское Село — любимая резиденция туристов. Исаакиевский собор — замыкает пятерку лидеров.

Главный выставочный хит

Самым обсуждаемым и посещаемым культурным событием года стала экспозиция «Упакованные грёзы». Она проходила в Эрмитаже.

На выставке показывали невероятную моду эпохи ар-деко 1920–1930-х годов. Зрители могли увидеть кутюрные платья и обувь из собрания музея и частной коллекции Назима Мустафаева.

Экспозиция проработала всего четыре месяца, но за это время ее успели посмотреть 1,6 миллиона человек.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Ленобласть стала главным магнитом для туристов.