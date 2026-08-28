Две недели в Сербии — и вот 5 блюд, которые обязательно стоит попробовать

Рассказываем о главных гастрономических хитах, чтобы поездка запомнилась не только видами, но и вкусами

Сербская кухня — это яркий микс традиций: тут и восточные пряности, и балканские сыры, и сочные мясные блюда с гриля. Она вобрала в себя наследие Османской и Австро‑Венгерской империй, а потому удивляет разнообразием вкусов, отмечает источник.

Топ‑блюда сербской кухни

Чевапы — короткие колбаски из рубленого мяса, чаще всего из смеси свинины и говядины; подают по 5–10 штук в лепёшке или на тарелке. Плескавица — большая плоская котлета на углях, её нередко кладут в бургер вместо обычной котлеты.

Печенье — не десерт, а мясо на вертеле (свинина или ягнёнок), праздничное блюдо, ради которого стоит заглянуть в «печеняры». Шопский салат — простая, но выразительная закуска из овощей и брынзы.

Бурек — слоёный пирог‑спираль с разными начинками, идеальный вариант для перекуса.

Вывод

Сербская гастрономия — это про сытные мясные блюда, простые, но яркие закуски и особый ритм жизни. Если не торопиться и пробовать понемногу, получится прочувствовать местный колорит и не перегрузить желудок. А кофе и сладости станут приятным финалом любого дня.

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