Свой каток посреди лета и 40 рабочих на фасад: Гатчина готовится к столетию региона

В 2027 году Ленинградская область отметит важный юбилей — 100 лет со дня основания. Главной площадкой для праздника станет Гатчина, которая несколько лет назад официально получила статус столицы региона.
Город уже сейчас активно приводят в порядок: обновляют жилой фонд, строят современные спортивные комплексы и благоустраивают улицы.
Старинные дома получают вторую жизнь
В центре Гатчины кипит масштабный ремонт. Обновляют 21 жилой дом, причём многие из них — это памятники архитектуры и исторические здания. Основные работы идут на улицах Чкалова, Соборной, Горького и проспекте 25 Октября.
Ремонт делают капитальный. Строители не просто красят стены, а полностью меняют крыши и утепляют фасады. За качеством строго следит технадзор, а на каждом объекте трудится от 20 до 40 рабочих.
Главная цель — сделать так, чтобы дома выглядели красиво, а внутри было тепло и сухо.
Собственный каток 365 дней в году
На улице Слепнева строят большую ледовую арену. Объект готов уже на 65%. Главный плюс нового комплекса — кататься здесь можно будет даже летом.
Что будет внутри:
- Большой лед размером 30 на 60 метров.
- Места для хоккеистов, фигуристов и всех желающих кататься на коньках (до 100 человек на льду одновременно).
- Тренажёрные залы, раздевалки, прокат и заточка коньков.
При необходимости арену смогут превращать в giant-площадку для концертов и шоу. В таком режиме она вместит до 2 тысяч зрителей.
Праздник длиною в год
Хотя сам 100-летний юбилей область отметит в августе 2027 года, праздничные события в Гатчине будут идти весь год. В городе пройдут финалы областных спортивных соревнований, творческие фестивали и шоу-программы.
На новой ледовой арене, например, планируют провести финал конкурса «Кумиры XXI века».
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Гатчине «вырос» императорский сад.