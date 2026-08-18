Фарфоровые ветви на стенах и цветы из слоновой кости: в Гатчине «вырос» императорский сад

Новая экспозиция открылась в Гатчине.

В Гатчинском дворце произошло кое-что интересное. Исторические залы музея на время превратились в настоящий цветущий сад.

Там открылась новая выставка «Зеркало Флоры. Цветы и плоды». Это отличный повод съездить в Гатчину на выходных.

Фарфоровые деревья и старинные картины

Главная фишка выставки — ее необычное оформление. Прямо на стенах «распустились» ветви из фарфора. В XVIII и XIX веках такие вещи были на пике моды, и царская семья очень их любила.

В залах можно увидеть редчайшие картины тех времен. На них — пышные букеты, сочные фрукты и изящные натюрморты. Всё это создает чувство, будто ты гуляешь по летнему парку, но внутри дворца.

Сокровища Павла I и его супруги

На выставке показали вещи, которые раньше скрывались в личных комнатах императоров. Гости могут рассмотреть шедевры из коллекции Павла I.

Отдельного внимания заслуживают иллюстрации из альбомов его жены — императрицы Марии Федоровны. Она искренне увлекалась ботаникой.

Императрица не только собирала книги о растениях, но и сама прекрасно рисовала цветы, вырезала их из слоновой кости и даже выращивала редкие сорта в своих садах.

Как попасть на кураторскую экскурсию

Просто рассматривать экспонаты интересно, но с гидом — в разы увлекательнее.

18 августа в музее пройдут специальные экскурсии. Их проведет куратор выставки и научный сотрудник Екатериной Войтовой.

Она расскажет секреты царских коллекций и истории предметов, о которых не пишут в обычных путеводителях.

Сеансы стартуют в 13:15 и 14:30. Не упустите шанс увидеть императорскую флористику во всей красе!

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