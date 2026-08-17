Рядом с фонтанами без насосов: в Петергофе построят церковь, утраченную век назад

Историческое здание на этом месте появилось в 1904 году.

Петергоф — это не просто музей под открытым небом, а живая история.

Недавно стало известно: легендарной резиденции не только вернули исторический облик одного из главных садов, но и готовятся воссоздать утраченный сто лет назад храм.

Возвращение утраченной святыни

В Петергофе заново построят церковь святых мучеников Хрисанфа и Дарьи. Ее возведут на участке между Суворовской улицей и бульваром Красных Курсантов, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Оригинальный храм появился здесь в 1904 году. Его строили как полковую церковь для Лейб-гвардии Драгунского полка.

Над проектом работали известные архитекторы Александр фон Гоген и Дмитрий Зайцев. Увы, в советские годы здание уничтожили.

Скоро храм вернется на свое историческое место. Внутри обустроят молельный зал, алтарь и крестильню.

Территорию вокруг тоже приведут в порядок: посадят деревья, уложат плитку, поставят лавочки и сделают удобную парковку.

Мечта Петра I и чудо без насосов

15 августа Петергоф отметил 303-летие. В этот день в 1723 году Пётр I впервые официально показал гостям свою новую резиденцию.

Император сам чертил чертежи. Он хотел обойти по красоте французский Версаль и напомнить всему миру о победе России в Северной войне. На открытии Пётр лично водил иностранных послов по парку.

Главной фишкой Петергофа стали фонтаны. Вода к ним поступает с Ропшинских высот естественным путем — за счет перепада высот.

Инженеры петровской эпохи обошлись без единого насоса. Эта водоводная система работает до сих пор.

Подвиг из пепла

За три века Петергоф пережил многое. Самым тяжелым испытанием стала Великая Отечественная война. Во время оккупации фашисты разрушили дворцы, вывезли статуи и вырубили парки.

То, что мы видим сегодня, — заслуга ленинградских реставраторов. После войны они буквально по крупицам и старым фотографиям воссоздали ансамбль из руин. Это был настоящий подвиг.

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