Дружеский совет или деятельная помощь: выберите цветок - узнайте свой тип милосердия

Экспресс-тест, который скажет о вас многое

Наш выбор многое говорит о нас. Даже когда речь идет о, казалось бы, незначительных вещах. То, что нас привлекает, обращает на себя наше внимание, указывает на наши качества. Так, насколько вы милосердный человек, поможет узнать экспресс-тест.

Задание

Перед вами 3 цветка. Выберите тот, который привлёк вас больше всего. Не анализируйте свой выбор — просто доверьтесь первому впечатлению.

Цветок No 1 — «Подсолнух»

Вы — человек с большим сердцем. Как подсолнух тянется к солнцу, так и вы тянетесь к людям и щедро делитесь с ними своим теплом. Ваше милосердие проявляется в готовности протянуть руку помощи первому, кто в этом нуждается, даже если вы сами устали или расстроены. Вы не ждёте благодарности — вам важно, чтобы другому стало легче. Однако иногда вы забываете, что сами тоже нуждаетесь в заботе и поддержке. Помните: чтобы освещать путь другим, нужно беречь свой собственный свет.

Цветок No 2 — «Роза»

Вы — человек с сильной и деятельной любовью к ближним. Как роза сочетает красоту и острые шипы, так и ваше милосердие не терпит пустых слов. Вы не просто сочувствуете — вы действуете. Помочь делом, защитить слабого, отстоять справедливость — это ваш стиль. Иногда вас считают излишне прямолинейным или даже жёстким, но те, кто знает вас ближе, понимают: за этой внешней твёрдостью скрывается искренняя готовность прийти на помощь в трудную минуту. Милосердие для вас — не эмоция, а реальный поступок.

Цветок No 3 — «Ромашка»

Вы — человек, который умеет проявлять милосердие в мелочах. Как ромашка — простой и в то же время трогательный цветок, так и ваша доброта не требует громких слов. Вы замечаете состояние другого человека по взгляду, по интонации и всегда найдёте тёплое слово или тихую поддержку именно тогда, когда это нужно. Ваше милосердие — в умении выслушать, не осуждать и понять. Вы не пытаетесь решать проблемы за других, но вы даёте людям главное — чувство, что они не одиноки. А это порой дороже любых громких поступков.

Ранее "Городовой" предлагал пройти экспресс-тест, чтобы понять, что дарит вам комфорт.