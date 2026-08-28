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Новогодние каникулы в 2027 году сократят: сколько дней мы будем отдыхать на самом деле

Опубликовано: 28 августа 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Новогодние каникулы в 2027 году сократят: сколько дней мы будем отдыхать на самом деле
фото legion-media
Праздники и выходные в 2027 году

Минтруд подготовил проект календаря выходных и праздничных дней на 2027 год — в нём есть и приятные длинные периоды отдыха, и один «сюрприз» в виде шестидневной рабочей недели.

Чтобы не запутаться в переносах и грамотно спланировать отпуск, полезно заранее разобраться, когда и сколько будем отдыхать.

Что с длинными выходными и переносами

В 2027 году нас ждут пять трёхдневных и один четырёхдневный отдых, а новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 по 10 января 2027.

Для формирования длинных уик‑эндов запланированы три переноса: 2 и 3 января переносят на 5 ноября и 31 декабря, а 20 февраля — на 22 февраля. Благодаря этому 31 декабря снова станет выходным, а в ноябре получится отдохнуть четыре дня подряд.

При этом единственная в году шестидневная неделя придётся на период с 15 по 20 февраля: суббота будет рабочей, зато следующая неделя окажется короткой — всего три дня.

Вывод

Календарь на 2027 год сочетает длинные периоды отдыха и одну вынужденную шестидневку, а также несколько коротких рабочих недель. Если заранее учитывать переносы и количество рабочих дней в месяце, получится и отдохнуть с комфортом, и не потерять в выплатах.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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