Новогодние каникулы в 2027 году сократят: сколько дней мы будем отдыхать на самом деле

Минтруд подготовил проект календаря выходных и праздничных дней на 2027 год — в нём есть и приятные длинные периоды отдыха, и один «сюрприз» в виде шестидневной рабочей недели.
Чтобы не запутаться в переносах и грамотно спланировать отпуск, полезно заранее разобраться, когда и сколько будем отдыхать.
Что с длинными выходными и переносами
В 2027 году нас ждут пять трёхдневных и один четырёхдневный отдых, а новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 по 10 января 2027.
Для формирования длинных уик‑эндов запланированы три переноса: 2 и 3 января переносят на 5 ноября и 31 декабря, а 20 февраля — на 22 февраля. Благодаря этому 31 декабря снова станет выходным, а в ноябре получится отдохнуть четыре дня подряд.
При этом единственная в году шестидневная неделя придётся на период с 15 по 20 февраля: суббота будет рабочей, зато следующая неделя окажется короткой — всего три дня.
Вывод
Календарь на 2027 год сочетает длинные периоды отдыха и одну вынужденную шестидневку, а также несколько коротких рабочих недель. Если заранее учитывать переносы и количество рабочих дней в месяце, получится и отдохнуть с комфортом, и не потерять в выплатах.
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