Специи не покупаю: делаю каждое лето простые заготовки - ароматной зелени на всю зиму хватает

Как заготовить на зиму зелень

Конец лета - последняя возможность сохранить зелень на зиму. Сушка и заготовки — способ продлить сезон витаминов, разнообразить меню и сэкономить на покупных приправах. Автор блога "Сладкий персик" рассказала, как заготавливает зелень.

Ароматная зелёная соль

Этот способ превращает обычную соль в универсальную приправу с ярким вкусом и цветом. Сочетание соли с зеленью даёт насыщенный аромат, который сохраняется больше года.

Как готовить:

Вымыть и тщательно высушить любую зелень — подойдёт укроп, петрушка, базилик, зелёный лук, кинза. Просушить травы крайне важно - если зелень не просохнет, масса не высохнет и может испортиться.

Сложить зелень в чашу блендера, добавить соль в пропорции примерно 50% от объёма зелени (или чуть больше) и измельчить до состояния пасты.

Выложить полученную массу тонким слоем на противень с пергаментом.

Сушить в духовке при температуре 50–60 C с конвекцией 2–4 часа до полного высыхания. Можно использовать дегидратор.

Остывшую твёрдую массу разбить в блендере — получается идеальная рассыпчатая соль с ярким вкусом.

Применение: универсальная приправа для супов, гарниров, мяса и салатов. Особенно эффектно выглядит соль из фиолетового базилика — она приобретает глубокий цвет и подходит для стейков и запечённых овощей.

Домашний микс сушёной зелени

Если возиться с солью нет желания, можно просто высушить зелень и хранить её как готовую приправу. Это самый простой и доступный способ.

Как готовить:

Зелень промыть и обязательно насухо вытереть бумажными полотенцами.

Нарезать крупными кусочками — мелкая нарезка провалится сквозь решётку сушилки.

Сушить в дегидраторе при 35 C или в духовке при 50 C около 6 часов.

Пересыпать в сухую банку. Можно оставить листьями или перетереть руками в порошок.

Важно: банка должна быть абсолютно сухой, иначе заготовка заплесневеет.



Личный опыт корреспондента

Артём Петров, автор «Городового» в прошлом сезоне впервые попробовал сделать ароматную зелёную соль. Результат ему так понравился, что теперь он использует её вместо обычной — экономия и польза в одном флаконе.

Вывод

Заготовки — это не только способ сохранить урожай, но и возможность создавать уникальные приправы и продукты, которых нет в магазине. Ароматная соль, сушёная зелень просты в приготовлении, не требуют дорогого оборудования и долго хранятся. Попробовав один раз, вы уже не захотите возвращаться к покупным аналогам. Домашняя специя дарит ощущение лета на кухне даже в холода.

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