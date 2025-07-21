Роспотребнадзор против пирожков с рук: чем петербуржцам накормить себя и детей в дальней дороге, чтобы не отравиться

Лето — прекрасное время для дальних путешествий. Главное, чтобы при сборах в дорогу не забыть о важном.

Как организовать питание в дальней дороге и чем накормить самых маленьких путешественников? Роспотребнадзор напоминает, что главное требование к «дорожному» меню — это безопасность.

Роспотребнадзор предупреждает: никаких скоропортящихся продуктов

Планируя меню, следует исключить все скоропортящиеся продукты такие как:

бутерброды с вареной колбасой,

салаты с майонезом или сметаной,

пирожные с заварным или сливочным кремом, рыбные паштеты,

пирожки с творогом.

Осторожно: еда с рук на вокзалах и трассах

Путешествуя на поезде или в автомобиле, не нужно питаться полуфабрикатами и ни в коем случае предлагаемыми блюдами с рук на трассах и вокзалах.

Такая еда может быть несвежей или приготовленной в антисанитарных условиях.

Берем в дальнюю дорогу: список безопасных продуктов

бутилированная или кипяченная вода,

несладкий морс, квас,

куриное филе, запеченная говядина,

порционный сыр,

овощи и фрукты,

сухофрукты и орехи,

кисломолочные продукты в упаковке Tetra Pak

Гигиена: мыть рук и антисептик

Не стоит забывать мыть руки, особенно перед едой. Если нет возможности помыть их с мылом под проточной водой, лучше использовать антисептик.

Путешествие должно приносить радость и положительные эмоции. Соблюдение простых правил безопасности при организации питания в дороге поможет избежать неприятных сюрпризов и сохранить здоровье.