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Роспотребнадзор против пирожков с рук: чем петербуржцам накормить себя и детей в дальней дороге, чтобы не отравиться

Опубликовано: 21 июля 2025 22:59
поезд
Роспотребнадзор против пирожков с рук: чем петербуржцам накормить себя и детей в дальней дороге, чтобы не отравиться
globallookpress/ Aleksey Smyshlyaev

Стоит внимательнее отнестись к сборам в дорогу.

Лето — прекрасное время для дальних путешествий. Главное, чтобы при сборах в дорогу не забыть о важном.

Как организовать питание в дальней дороге и чем накормить самых маленьких путешественников? Роспотребнадзор напоминает, что главное требование к «дорожному» меню — это безопасность.

Роспотребнадзор предупреждает: никаких скоропортящихся продуктов

Планируя меню, следует исключить все скоропортящиеся продукты такие как:

  • бутерброды с вареной колбасой,
  • салаты с майонезом или сметаной,
  • пирожные с заварным или сливочным кремом, рыбные паштеты,
  • пирожки с творогом.

Осторожно: еда с рук на вокзалах и трассах

Путешествуя на поезде или в автомобиле, не нужно питаться полуфабрикатами и ни в коем случае предлагаемыми блюдами с рук на трассах и вокзалах.

Такая еда может быть несвежей или приготовленной в антисанитарных условиях.

Берем в дальнюю дорогу: список безопасных продуктов

  • бутилированная или кипяченная вода,
  • несладкий морс, квас,
  • куриное филе, запеченная говядина,
  • порционный сыр,
  • овощи и фрукты,
  • сухофрукты и орехи,
  • кисломолочные продукты в упаковке Tetra Pak

Гигиена: мыть рук и антисептик

Не стоит забывать мыть руки, особенно перед едой. Если нет возможности помыть их с мылом под проточной водой, лучше использовать антисептик.

Путешествие должно приносить радость и положительные эмоции. Соблюдение простых правил безопасности при организации питания в дороге поможет избежать неприятных сюрпризов и сохранить здоровье.

Автор:
Ксения Пронина
Город
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