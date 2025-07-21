Роспотребнадзор против пирожков с рук: чем петербуржцам накормить себя и детей в дальней дороге, чтобы не отравиться

Лето — прекрасное время для дальних путешествий. Главное, чтобы при сборах в дорогу не забыть о важном.
Как организовать питание в дальней дороге и чем накормить самых маленьких путешественников? Роспотребнадзор напоминает, что главное требование к «дорожному» меню — это безопасность.
Роспотребнадзор предупреждает: никаких скоропортящихся продуктов
Планируя меню, следует исключить все скоропортящиеся продукты такие как:
- бутерброды с вареной колбасой,
- салаты с майонезом или сметаной,
- пирожные с заварным или сливочным кремом, рыбные паштеты,
- пирожки с творогом.
Осторожно: еда с рук на вокзалах и трассах
Путешествуя на поезде или в автомобиле, не нужно питаться полуфабрикатами и ни в коем случае предлагаемыми блюдами с рук на трассах и вокзалах.
Такая еда может быть несвежей или приготовленной в антисанитарных условиях.
Берем в дальнюю дорогу: список безопасных продуктов
- бутилированная или кипяченная вода,
- несладкий морс, квас,
- куриное филе, запеченная говядина,
- порционный сыр,
- овощи и фрукты,
- сухофрукты и орехи,
- кисломолочные продукты в упаковке Tetra Pak
Гигиена: мыть рук и антисептик
Не стоит забывать мыть руки, особенно перед едой. Если нет возможности помыть их с мылом под проточной водой, лучше использовать антисептик.
Путешествие должно приносить радость и положительные эмоции. Соблюдение простых правил безопасности при организации питания в дороге поможет избежать неприятных сюрпризов и сохранить здоровье.