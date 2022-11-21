В этом сезоне особые условия.
Развод явно пошел певице на пользу.
Ожидается, что ей составят компанию и другие звезды.
Ее фигуре только позавидуешь.
Некоторым именам вы точно удивитесь!
Названы самые дорогие отечественные артисты.
Не Лепс и Гагарина.
Певица безуспешно пытается заинтриговать поклонников.
Певица интригует, намекая на новые отношения.
Дмитрий Исхаков утверждает, что не испытывает недостатка в возлюбленных.
Богатое чувство юмора заменяет фотографу тугой кошелек.
Исполнители с удовольствием придут к вам в гости, если вы им согласитесь заплатить.
Поп-король провел закрытую вечеринку в ресторане Sartoria Lamberti.
Певица примеряет на себе разные образы.
Певица редко говорит о своей личной жизни.
Певица заверила, что не используют фонограмму на своих концертах.
Продюсер оценил перспективы отечественных звезд за рубежом.
Не все поклонники шоу рады новому составу жюри
Кресла наставников нового сезона шоу займут Баста, Полина Гагарина и Егор Крид
Блогер посчитала, что певица совершенно лишена чувства стиля