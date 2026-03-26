27 марта – какой сегодня праздник отмечают в России и в мире: важные исторические события и памятные даты

Календарь событий и праздников на 27 марта

27 марта – день, богатый на праздники, исторические события и памятные даты.

Праздники в России и в мире

Всемирный день театра

27 марта отмечается прзаздник, прославляющий сценическое искусство, – Всемирный день театра. Его учредили в 1961 году по инициативе Международного института театра при ЮНЕСКО. В этот день по всему миру проходят различные театральные фестивали, встречи с артистами и приороченные к празднику спектакли. Актеры и работники сцены получают почетные звания и награды.

День войск национальной гвардии России

Этот праздник учредили в 1996 году: тогда это был День внутренних войск МВД. Но в 2016 году внутренние войска преобразовали в войска нацгвардии РФ. Поэтому и сам праздник сменил свое название. Его дата была выбрана неслучайно. Ведь именно 27 марта 1811 года Александр I издал указ о создании Инспекции внутренней стражи. Поэтому в этот день представители Росгвардии возлагают венок к памятнику императора Александра I в Александровском саду в Москве. Кроме того, в этот день военные и гражданский персонал войск получают награды и звания.

Праздник цветения сакуры в Японии

Цветению сакуры в Японии посвящен особый праздник, который отмечается 27 марта. У японцев даже существует национальная традиция – любоваться цветами ханами. Это удовольствие длится 7-10 дней.

Венедиктов день

На Руси 27 марта отмечали Венедиктов день. Это народный праздник, посвященный домашнему скоту. Поэтому в этот день было принято нашептывать на ухо корове или лошади свое заветное желание. Наши предки были уверены, что оно обязательно сбудется.

Кроме того, 27 марта на Руси тщательно ухаживали за домашними животными: чистили хлев, конюшню и даже проводили обряды для защиты скота от порчи.

Исторические события, которые произошли 27 марта

27 марта 1111 года русские воины во главе с Владимиром Мономахом победили половцев на реке Сальница.

В 1841 году в этот день в США испытали первую паровую пожарную машину на конной тяге.

В 1953 году с Совестком Союзе объявили широкомасштабную амнистию.

27 марта 1958 года Никита Хрущев стал Председателем Совета Министров СССР.

В 1990 году в Лондоне открыли музей Шерлока Холмса.

В 2011 году в России перестали переводить часы на зимнее и летнее время.

Кто родился 27 марта

В 1744 году родился граф Алексей Мусин-Пушкин. Он был госдеятелем, историком, археографом и нашел "Слово о полку Игореве".

В 1845 году родился немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген, первым получивший Нобелевскую премию.

В 1863 году родился английский промышленник и основатель компании Rolls-Royce Генри Ройс.

В 1871 году родился немецкий писатель Генрих Манн.

В 1886 году родился совесткий госдеятель и политик Сергей Киров.

В 1927 году родился виолончелист, дирижер, народный артист СССР Мстислав Ростропович.

Кто отмечает день рождения 27 марта

65 лет исполнится актеру и режиссеру Никите Джигурде.

63 года исполнится американскому режиссеру Квентину Тарантино.

39 лет исполнится певице Полине Гагариной.

