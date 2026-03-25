Народные приметы погоды на 26 марта: что укажет на дождливое лето

Опубликовано: 25 марта 2026 13:24
 Проверено редакцией
Народные приметы и запреты на Никифоров день 

26 марта в народном календаре значится как Никифоров день. Наши предки в это время отправлялись на рыбалку: считалось, что чем больше рыбы попадется в сети, тем удачливее и богаче будет год. Никифоров день славился обилием примет, по которым на Руси определяли, какой будет погода, в том числе предстоящим летом.

Народные приметы погоды на 26 марта

  • Если галки вечером собрались в стаю и раскричались, то ждите ясную погоду.
  • Гуси прилетели – к богатому урожаю.
  • Если утром на землю спустился туман, то лето будет дождливым.
  • Тетерев спрятался в сугробе – зима еще вернется.
  • Если подул северный ветер, то весна будет прохладной.
  • Гуси ныряют – к дождю.
  • Если началась гроза и подул южный или восточный ветер, то ждите теплого лета.
  • Домашние гуси поджимают лапки – к заморозкам.

Что можно и нужно делать в Никифоров день

Наши предки верили, что вода в этот день приобретает особые свойства. Поэтому 26 марта они мыли полы. Считалось, что это наполнит дом благополучием и защитит от невзгод. Кроме того, в Никифоров день было принято мыться в бане и купаться в природных водоемах.

Что нельзя делать 26 марта

В этот день было запрещено ломать ветки, обдирать кору и выкорчовывать деревья. Иначе можно навлечь неприятности. Да и к острым предметам 26 марта относились с особой осторожностью и старались их избегать.

Нельзя было стричься. Это сулило нежелательные перемены в Судьбе.

Не было принято ходить в лес. Ведь на Никифора медведи уже пробуждались из спячки.

Также было запрещено давать в долг деньги, сахар или соль. Иначе можно привлечь бедность.

