Народные приметы погоды на 26 марта: что укажет на дождливое лето

26 марта в народном календаре значится как Никифоров день. Наши предки в это время отправлялись на рыбалку: считалось, что чем больше рыбы попадется в сети, тем удачливее и богаче будет год. Никифоров день славился обилием примет, по которым на Руси определяли, какой будет погода, в том числе предстоящим летом.
Народные приметы погоды на 26 марта
- Если галки вечером собрались в стаю и раскричались, то ждите ясную погоду.
- Гуси прилетели – к богатому урожаю.
- Если утром на землю спустился туман, то лето будет дождливым.
- Тетерев спрятался в сугробе – зима еще вернется.
- Если подул северный ветер, то весна будет прохладной.
- Гуси ныряют – к дождю.
- Если началась гроза и подул южный или восточный ветер, то ждите теплого лета.
- Домашние гуси поджимают лапки – к заморозкам.
Что можно и нужно делать в Никифоров день
Наши предки верили, что вода в этот день приобретает особые свойства. Поэтому 26 марта они мыли полы. Считалось, что это наполнит дом благополучием и защитит от невзгод. Кроме того, в Никифоров день было принято мыться в бане и купаться в природных водоемах.
Что нельзя делать 26 марта
В этот день было запрещено ломать ветки, обдирать кору и выкорчовывать деревья. Иначе можно навлечь неприятности. Да и к острым предметам 26 марта относились с особой осторожностью и старались их избегать.
Нельзя было стричься. Это сулило нежелательные перемены в Судьбе.
Не было принято ходить в лес. Ведь на Никифора медведи уже пробуждались из спячки.
Также было запрещено давать в долг деньги, сахар или соль. Иначе можно привлечь бедность.
