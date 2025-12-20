Городовой / Город / Кого петербуржцы хотят на корпоратив: Агутин, Лолита — и неожиданно Кадышева
Кого петербуржцы хотят на корпоратив: Агутин, Лолита — и неожиданно Кадышева

Опубликовано: 20 декабря 2025 15:57
Большинство работников Санкт-Петербурга считают корпоративы важной и привычной частью своей профессиональной деятельности.

В Санкт-Петербурге провели исследование, чтобы выяснить, каких артистов городские жители хотели бы увидеть на новогоднем корпоративе. Большинство работников — 68 процентов — отметили, что подобные встречи остаются для них важной составляющей трудовой среды. Музыка на таких мероприятиях, по мнению опрошенных, играет существенную роль.

Опрос показал, что поп-музыка по-прежнему пользуется самой высокой популярностью: ей отдали предпочтение 41 процент участников исследования. Кроме этого, горожане часто выбирают рок (18 процентов), джаз (17 процентов), классику и электронную музыку (по 14 процентов), блюз (13 процентов), а также рэп и хип-хоп (10 процентов).

Среди артистов жители города чаще всего хотели бы видеть на корпоративе следующих исполнителей:

Интерес к артистам различается в зависимости от пола. Так, видеть на сцене Леонида Агутина предпочли бы женщины — их 18 процентов против 11 процентов среди мужчин. В то же время Баста особенно популярен у мужчин — 23 процента, тогда как среди женщин этот показатель составляет 21 процент.

Юлия Аликова
