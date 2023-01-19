Дело дошло до развода.
Кажется, кому-то пора вернуться за парту.
Группы «Руки вверх!», «Король и шут» и король русского шансона Михаил Круг возглавляют тройку самых популярных отечественных исполнителей по запросам россиян. Статистику за последний год собрали аналитики социальной сети ЯRUS.
Не Лепс и Гагарина.
Певец регулярно ее навещает.
Теперь у певца есть плюшевый тигр-дзюдоист.
Певица безуспешно пытается заинтриговать поклонников.
Экс-участница «Дома-2» отказывается сотрудничать с футболистом Тарасовым.
Певица интригует, намекая на новые отношения.
Звезда не поскупилась на колкости.
Громкие разводы светских львиц до сих пор обсуждают в СМИ.
Продюсер Димы Билана не устает подчеркивать, что в ее семье царит полная гармония и взаимопонимание.
Турецкий отдых певцу явно по нраву.
Молодой артист взял количеством концертов.
Псевдоним играет важную роль для артиста: он должен быть ярким и запоминающимся.
На праздник к знаменитостям заглянул популярный турецкий актер.
Журналист Владимир Кузнецов рассказал об эксперименте над психикой продюсера Яны Рудковской.
Продюсер старательно пытается обелить свою пострадавшую репутацию.
Эстрадный певец Дима Билан помог МакSим переосмыслить ее хит «Знаешь ли ты».
40-летний певец гнет пальцы похлеще короля российской эстрады.