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Дима Билан

Общество
«Руки Вверх!» — лидер по поисковым запросам среди российских исполнителей
 Группы «Руки вверх!», «Король и шут» и король русского шансона Михаил Круг возглавляют тройку самых популярных отечественных исполнителей по запросам россиян. Статистику за последний год собрали аналитики социальной сети ЯRUS. 
27 окт 2022 17:44
Шоу-бизнес Григорий Лепс Константин Кинчев Александр Маршал Дима Билан Николай Басков Михаил Круг Лев Лещенко Александр Малинин
Обнародованы настоящие фамилии Круга, Кинчева и Маршала
Псевдоним играет важную роль для артиста: он должен быть ярким и запоминающимся.
30 июл 2022 12:05
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