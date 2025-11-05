Первый третий год подряд: SHAMAN не отдает корону в рейтинге лучших исполнителей

Ярослав Дронов, известный под сценическим именем SHAMAN, в 2025 году вновь признан лучшим среди исполнителей на российской сцене.
Такой вывод следует из опроса, проведённого аналитическим центром ВЦИОМ. За Дронова свои голоса отдали 28% участников исследования.
Олег Газманов занял второе место, набрав 16%. Бороться за третью позицию ежегодно приходится нескольким артистам: в разные годы «бронза» доставалась Николаю Баскову, Григорию Лепсу, а в 2025 году почётное место получил Сергей Лазарев.
Он получил 11% голосов, что почти вдвое больше, чем у ближайших соперников: у Григория Лепса, Николая Баскова и Филиппа Киркорова — по 6%.
Среди других популярных исполнителей оказались: Дима Билан (5%), а также Николай Расторгуев, Лев Лещенко, Леонид Агутин, Стас Михайлов и Василий Вакуленко (известный как «Баста») — по 3% каждый.
В категории женщин-исполнительниц лидирует Полина Гагарина, отмеченная жителями России уже четвёртый год подряд. В 2025 году её выбрали 17% опрошенных.
Следом за Гагариной идут Валерия с 11% и Лариса Долина — 8%. Татьяна Куртукова и Надежда Кадышева набрали по 7%.
Ранее Дронову пришлось перенести свои выступления в Санкт-Петербурге и Ленинградской области из-за визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику.