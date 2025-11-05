Городовой / Город / Первый третий год подряд: SHAMAN не отдает корону в рейтинге лучших исполнителей
Опубликовано: 5 ноября 2025 08:38
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Не только SHAMAN оказался среди любимых исполнителей у россиян.

Ярослав Дронов, известный под сценическим именем SHAMAN, в 2025 году вновь признан лучшим среди исполнителей на российской сцене.

Такой вывод следует из опроса, проведённого аналитическим центром ВЦИОМ. За Дронова свои голоса отдали 28% участников исследования.

Олег Газманов занял второе место, набрав 16%. Бороться за третью позицию ежегодно приходится нескольким артистам: в разные годы «бронза» доставалась Николаю Баскову, Григорию Лепсу, а в 2025 году почётное место получил Сергей Лазарев.

Он получил 11% голосов, что почти вдвое больше, чем у ближайших соперников: у Григория Лепса, Николая Баскова и Филиппа Киркорова — по 6%.

Среди других популярных исполнителей оказались: Дима Билан (5%), а также Николай Расторгуев, Лев Лещенко, Леонид Агутин, Стас Михайлов и Василий Вакуленко (известный как «Баста») — по 3% каждый.

В категории женщин-исполнительниц лидирует Полина Гагарина, отмеченная жителями России уже четвёртый год подряд. В 2025 году её выбрали 17% опрошенных.

Следом за Гагариной идут Валерия с 11% и Лариса Долина — 8%. Татьяна Куртукова и Надежда Кадышева набрали по 7%.

Ранее Дронову пришлось перенести свои выступления в Санкт-Петербурге и Ленинградской области из-за визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

Автор:
Юлия Аликова
