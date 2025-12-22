Деньги ушли под землю: Беглов подписал постановление о финансировании строительства метро

Губернатор Александр Беглов утвердил распределение средств для конкретных объектов в рамках программ развития инфраструктуры города на 2026—2028 годы.

Основная часть инвестиций в 2026 году — 500 миллионов рублей — предназначена для уже работающего участка метро от станции «Спасская» до станции «Горный институт», сообщает 78.ru.

Особое внимание уделят станции «Театральная», где за ближайшие три года планируют потратить поэтапно миллиард, еще миллиард и 3,8 миллиарда рублей на проектирование и строительство выходов.

Ожидается, что строительство начнётся в 2027 году, а открыть станцию планируют в 2029-м. Общая сумма расходов на проект составит 22,5 миллиарда рублей.

Дополнительные средства также направят на Красносельско-Калининскую линию — от «Путиловской» до «Каретной».

Дальнейшее финансирование предусмотрено и для продолжения этой же ветки до станции «Суворовская-1». В бюджете на 2026 год на этот отрезок заложено 8,3 миллиарда рублей, на 2027 год — 18,5 миллиарда, а в 2028 году — 20 миллиардов рублей.

Кроме этого, в период с 2026 по 2028 годы запланировано выделить 2,5 миллиарда рублей на проектирование продления фиолетовой линии от «Комендантского проспекта» до «Коломяжской».

Проект предполагает, что на полное развитие нового участка потребуется почти 200 миллиардов рублей, однако пока деньги предусмотрены только на предварительную работу.

Ранее городскими властями было принято решение о рекордном объёме финансирования строительства новых подземных маршрутов.

Эта инициатива вызвала широкий отклик в социальных сетях, где горожане и эксперты поделились своими мнениями относительно приоритетов транспортного развития.

