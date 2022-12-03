Все новости / Николай Расторгуев

Николай Расторгуев

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Лучшие из лучших:эти неожиданные имена оказались в списке любимых певцов у россиян
Некоторым именам вы точно удивитесь!
01 ноя 2022 16:30
Шоу-бизнес
Человек года России-2006
16 декабря 2006 года в Аничковом Дворце состоится торжественная церемония награждения лучших граждан Российской Федерации в рамках программы «Во имя России». Церемония организована межрегиональным общественным движением «Приоритет» совместно с «Всероссийским общественным советом заслуженных деятелей
15 дек 2006 15:12
Город
Лучших граждан России наградили картиками
13 мая 2006 года в Аничковом Дворце состоялась торжественная церемония награждения лучших граждан Российской Федерации в рамках программы «Во имя России». Церемония организована межрегиональным общественным движением «Приоритет» совместно с «Всероссийским общественным советом заслуженных деятелей Ро
15 май 2006 12:32
Спорт
Семь киришанок готовятся стать чемпионками мира
Даже несмотря на значительные изменения в составах мужской и женской сборных России по водному поло после Олимпийских игр в Афинах, обе команды на стартовавшем вчера в Монреале чемпионате мира по водным видам спорта будут бороться за медали.
19 июл 2005 13:28
Спорт
Семь киришанвк готовятся стать чемпионками мира
Даже несмотря на значительные изменения в составах мужской и женской сборных России по водному поло после Олимпийских игр в Афинах, обе команды на стартовавшем вчера в Монреале чемпионате мира по водным видам спорта будут бороться за медали.
18 июл 2005 13:50
Эксклюзив
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