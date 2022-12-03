Николай Расторгуев

Тогда все только начиналось.
Некоторым именам вы точно удивитесь!
Лидер группы «Любэ» прокомментировал слухи об отъезде в Германию.
Солист популярной рок-группы отдает предпочтение разговорным YouTube-каналам
Леонид Агутин пролил свет на состояние здоровья коллеги.
У сотрудников театра до начала концерта в поддержку врачей обнаружили коронавирус.
Санкт-Петербург присоединится к акции, проводимой журналистами России. К лету этого года в Северной столице запустят радио «Книга». Помимо стихотворений, отрывков из произведений и биографий, будут
5 февраля БКЗ «Октябрьский» завершение юбилейного тура группы Любэ
В 2009 году группе «ЛЮБЭ» исполняется двадцать лет. Можно без преувеличения сказать: отмечать это событие будет вся страна! В феврале 2009-го группа выпустит новый альбом
16 декабря 2006 года в Аничковом Дворце состоится торжественная церемония награждения лучших граждан Российской Федерации в рамках программы «Во имя России». Церемония организована межрегиональным общественным движением «Приоритет» совместно с «Всероссийским общественным советом заслуженных деятелей
13 мая 2006 года в Аничковом Дворце состоялась торжественная церемония награждения лучших граждан Российской Федерации в рамках программы «Во имя России». Церемония организована межрегиональным общественным движением «Приоритет» совместно с «Всероссийским общественным советом заслуженных деятелей Ро
24 февряля в 20-00 в Ледовом дворце эксклюзивная концертная постановка ко Дню Защитника Отечества всенародно любимой группы "ЛЮБЭ"!!!У нас есть уникальная возможность первыми в стране увидеть новое
Даже несмотря на значительные изменения в составах мужской и женской сборных России по водному поло после Олимпийских игр в Афинах, обе команды на стартовавшем вчера в Монреале чемпионате мира по водным видам спорта будут бороться за медали.
Даже несмотря на значительные изменения в составах мужской и женской сборных России по водному поло после Олимпийских игр в Афинах, обе команды на стартовавшем вчера в Монреале чемпионате мира по водным видам спорта будут бороться за медали.
В далеком 1987 году у Игоря Матвиенко зародилась идея создания нового музыкального коллектива с легким национально-патриотическим уклоном и мужественным вокалом.