Надежда Кадышева

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Такого не увидишь даже в музее.
Певица пережила страшное время.
Стилиста нужно менять.
Солистке ансамбля «Золотое кольцо» в июне исполнилось 63 года.
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Ведущая вспомнила выступление певицы на «Фабрике звезд».
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Певица заявила, что все скандалы между ними — придуманные.
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