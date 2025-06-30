«Нашествие зумеров с песнопениями Кадышевой»: петербуржцы обсуждают, как прошел выпускной «Алые паруса — 2025»

Праздник был грандиозным, но без ложки дегтя не обошлось.

В ночь с 28 на 29 июня 2025 года Санкт-Петербург снова превратился в настоящую сказку — прошел самый яркий и долгожданный праздник выпускников «Алые паруса».

Как создавалась атмосфера праздника

Главная сцена — Дворцовая площадь — с самого вечера наполнилась энергией и радостью. С 20:00 начался концерт. Ведущими вечера стали популярные Дмитрий Хрусталев и Дарья Блохина.

Звездные гости и музыкальные хиты

Затем на сцену вышли звезды российской эстрады — от легендарных «Иванушек International» и Надежды Кадышевой до современных групп.

Грандиозное водное шоу и символика праздника

Кульминацией вечера стало грандиозное водно-пиротехническое шоу на Неве. В 00:40 началась настоящая феерия света, музыки и огня: лазерные проекции отражались в воде, а небо озаряли фейерверки.

Главным героем этого зрелища стал бриг «Россия» с алыми парусами — символ праздника и мечты.

Память о героях и единство молодежи

Особое место в программе заняла память о героическом прошлом. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прозвучала седьмая симфония Шостаковича.

Продолжение праздника на набережных Петербурга

После основного шоу праздник продолжился на набережных и мостах Петербурга. Весь город гулял и давал напутствия молодежи.

Что говорят местные жители

После праздника в соцсетях многие рассказали о своих впечатлениях о мероприятии. И, конечно же, мнения разделились. Одни были в восторге, другие — сравнили выпускников с варварами.

«Масштаб в этом году, конечно, знатный. В последний раз была на парусах еще лет 6 назад, когда выпускники сами билеты продавали. Может, ошибаюсь, но тогда не было такого размаха»;

«Нашествие бухого зумерья с песнопениями Кадышевой на хмельных устах я познал сполна этой ночью. Теперь я понимаю, что чувствовали жители осажденных варварами замков», — написали пользователи сети.

Кроме того, многие стали обсуждать перспективы, которые ждут выпускников.

«Алые паруса проплыли по ночной Неве, а впереди взрослая жизнь в промзонах с бродячими собаками, с шестидневкой по 12 часов, с ипотекой и женой-стервой, с вереницей серых дней под серым питерским небом»;

«Жестко, ну что тут сказать? Учиться надо после школы, поступать и ходить в университет, на востребованную специальность, чтобы потом работать во взрослой жизни в красивом интерьере сидя под кондиционером летом и с пледом и горячим чаем зимой. Да и чтобы работать недолго, тогда и жена не будет плохой. И жизнь будет казаться ярче», — пишут петербуржцы в соцсети.

Несмотря на то, что бывших школьников ждут новые испытания, «Алые паруса» создали настоящий праздник жизни, который напоминает: мечты сбываются, если идти к ним смело.

Глядя на алые паруса, хочется верить, что впереди у каждого выпускника — светлое и яркое будущее.