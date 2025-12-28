Неожиданный поворот: в 2025-м самым высокооплачиваемым артистом стал Ваня Дмитриенко

В 2025 году Ваня Дмитриенко признан самым высокооплачиваемым исполнителем России, его доход за 33 концерта составил 924 миллиона рублей. За один выход на сцену певец получает примерно 28 миллионов. Вторую позицию в списке занимает Григорий Лепс, получивший 908,5 миллиона рублей за 79 музыкальных вечеров.
Третьей в списке лидеров оказалась Надежда Кадышева, давшая 36 концертов с суммарным заработком 900 миллионов рублей. Перечень самых прибыльных артистов по-прежнему вызывает внимание публики.
Новые данные о доходах артистов активно обсуждаются в социальных сетях, пользователи отмечают большие суммы и число проведённых концертов.
- Ваня Дмитриенко — 924 миллиона руб. (33 концерта)
- Григорий Лепс — 908,5 миллиона руб. (79 концертов)
- Надежда Кадышева — 900 миллионов руб. (36 концертов)
Таким образом, список самых высокооплачиваемых исполнителей в стране вновь пополнили известные имена, а обсуждение гонораров артистов не теряет актуальности среди поклонников их творчества.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».