Он служил при дворце — и печатал крестьян: чей особняк спрятался в Петергофе

Опубликовано: 28 декабря 2025 14:15
Итальянский фасад
Этот дом в Петродворце выглядит как заграничная вилла, хотя его хозяина интересовала не слава, а читатель.

В Петродворце, среди привычных дворцовых ассоциаций, стоит особняк, выбивающийся из местного контекста. Не классицизм, не парадная архитектура — а сдержанный неоренессанс с башенкой, портиком и скульптурным декором. Особняк Гейрота заказали в конце 1850-х годов архитектору Андрею Штакеншнейдеру — и это уже само по себе редкость.

Хозяин без титула

Александр Фёдорович Гейрот был сыном военного врача, прошёл Кавказскую войну, служил в дворцовом управлении Петергофа, но карьеру при дворе прервал добровольно. В 1858 году он уходит со службы и становится издателем — шаг для чиновника нетипичный и рискованный.

Литература не для избранных

Гейрот приобрёл журнал "Чтение для солдат", а в 1863 году основал "Мирской вестник". Это было одно из немногих изданий своего времени, где печатались крестьянские и солдатские авторы — люди без литературных связей и громких имён.

Гейрот делал ставку не на салонную публику, а на массового читателя, для которого литература только начиналась.

Итальянский фасад для русской идеи

Заказывая дом Штакеншнейдеру, Гейрот выбирает не привычный петербургский классицизм, а стиль, отсылающий к итальянским дворцам. Кубические формы, портик, башенка — всё это выглядело неожиданно для частного дома в Петергофе. Особняк словно подчёркивал: его владелец мыслит вне служебных рамок.

Судьба без продолжения

В XX веке здание утратило частный статус и постепенно пришло в упадок. Лишь в начале 2000-х особняк отреставрировали, и сегодня в нём располагается банк. Дом сохранился — а имя его первого хозяина почти исчезло из городской памяти, как и его издательский эксперимент.

Автор:
Елизавета Астахова
 Проверено редакцией
Город
