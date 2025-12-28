Он служил при дворце — и печатал крестьян: чей особняк спрятался в Петергофе

В Петродворце, среди привычных дворцовых ассоциаций, стоит особняк, выбивающийся из местного контекста. Не классицизм, не парадная архитектура — а сдержанный неоренессанс с башенкой, портиком и скульптурным декором. Особняк Гейрота заказали в конце 1850-х годов архитектору Андрею Штакеншнейдеру — и это уже само по себе редкость.
Хозяин без титула
Александр Фёдорович Гейрот был сыном военного врача, прошёл Кавказскую войну, служил в дворцовом управлении Петергофа, но карьеру при дворе прервал добровольно. В 1858 году он уходит со службы и становится издателем — шаг для чиновника нетипичный и рискованный.
Литература не для избранных
Гейрот приобрёл журнал "Чтение для солдат", а в 1863 году основал "Мирской вестник". Это было одно из немногих изданий своего времени, где печатались крестьянские и солдатские авторы — люди без литературных связей и громких имён.
Гейрот делал ставку не на салонную публику, а на массового читателя, для которого литература только начиналась.
Итальянский фасад для русской идеи
Заказывая дом Штакеншнейдеру, Гейрот выбирает не привычный петербургский классицизм, а стиль, отсылающий к итальянским дворцам. Кубические формы, портик, башенка — всё это выглядело неожиданно для частного дома в Петергофе. Особняк словно подчёркивал: его владелец мыслит вне служебных рамок.
Судьба без продолжения
В XX веке здание утратило частный статус и постепенно пришло в упадок. Лишь в начале 2000-х особняк отреставрировали, и сегодня в нём располагается банк. Дом сохранился — а имя его первого хозяина почти исчезло из городской памяти, как и его издательский эксперимент.