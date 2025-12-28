Магазин муки и чайная, ставшие легендой: что осталось от империи Башкировых в Петербурге

Район у Удельного парка и Поклонной горы долго оставался дачным. Лишь к началу XX века Выборгское шоссе — будущий проспект Энгельса — начало обрастать торговыми домами и заведениями для публики. Одними из первых сюда пришли купцы Башкировы — крупнейшие поставщики муки в Петербурге и далеко за его пределами.
Два дома для одного дела
Для нужд семейного бизнеса архитектор Мартынович построил для Башкировых два здания в стиле северного модерна. Строгие формы, тёмные оттенки, минимум декоративной игры — всё подчёркивало надёжность и основательность.
В большом доме разместился магазин, в меньшем — чайная. Решение неслучайное: покупку здесь предлагали сразу "попробовать на вкус".
Чайная как продолжение торговли
Чайная стала местом притяжения не меньше, чем магазин. В начале XX века это было пространство спокойного общения, где формировалась репутация бренда.
Спустя десятилетия именно это здание неожиданно получило вторую жизнь: в 1980-е годы здесь работало популярное кафе, ставшее частью городской памяти уже совсем другой эпохи.
Дом, которому повезло меньше
Здание магазина сохранилось внешне почти без изменений, но сменило содержание. Сегодня здесь располагается банк, и памятник архитектуры начала XX века выглядит как аккуратный коммерческий новодел. Формы остались, смысл — нет. История будто стерлась, став фоном для современной функции.
Что здесь важно увидеть
Если отвлечься от вывесок и стекла, можно заметить, как точно эти дома встроены в среду: они не кричат о себе, но держат линию улицы. Это редкий пример купеческой архитектуры, где торговля, повседневность и вкус сошлись в одном месте — и продолжают считываться даже спустя век.