Субботы спасены: в наступающем году в России — ни одной шестидневки

В течение следующего года для граждан России не предусмотрено шестидневных рабочих недель. Рабочих дней в 2026 году будет 247, а на отдых и праздники выпадет 118 дней. Об этом сообщила Светлана Бессараб, входящая в думский комитет по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов.
Бессараб отметила:
«2026 год сложится достаточно гармонично и окажется комфортным для трудящихся благодаря равномерному распределению между рабочим временем и временем отдыха».
Однако специалисты подчёркивают, что в 2027 году ситуация изменится.
В 2027-м ожидается появление одной шестидневной рабочей недели. Это связано с тем, что 13 ноября, которое приходится на субботу, объявлено рабочим днём. Таким образом, рабочая нагрузка в этот год возрастёт.
