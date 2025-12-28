Городовой / Город / Субботы спасены: в наступающем году в России — ни одной шестидневки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Читая город по вертикали: как в центре Петербурга наслоились три эпохи — от ампира к модерну Учеба
Новогодняя интрига: чего ждать петербуржцам в полночь – снега или тепла Город
Петербургский ритм: как часы на вокзале и витрины Елисеева завели новый режим дня горожан Учеба
Двуликий Петербург: что скрывали роскошные фасады доходных домов Учеба
От имперского веера к стальной паутине: как мосты и вокзалы перекроили карту Петербурга во второй половине XIX века Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

Субботы спасены: в наступающем году в России — ни одной шестидневки

Опубликовано: 28 декабря 2025 16:56
Субботы спасены: в наступающем году в России — ни одной шестидневки
Субботы спасены: в наступающем году в России — ни одной шестидневки
Городовой ру

В ближайшем году запланировано 247 рабочих дней, а выходных и праздничных насчитывается 118.

В течение следующего года для граждан России не предусмотрено шестидневных рабочих недель. Рабочих дней в 2026 году будет 247, а на отдых и праздники выпадет 118 дней. Об этом сообщила Светлана Бессараб, входящая в думский комитет по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов.

Бессараб отметила:

«2026 год сложится достаточно гармонично и окажется комфортным для трудящихся благодаря равномерному распределению между рабочим временем и временем отдыха».

Однако специалисты подчёркивают, что в 2027 году ситуация изменится.

В 2027-м ожидается появление одной шестидневной рабочей недели. Это связано с тем, что 13 ноября, которое приходится на субботу, объявлено рабочим днём. Таким образом, рабочая нагрузка в этот год возрастёт.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью