Лень снимать штору, но генеральная уборка на носу: чистим от пыли без стирки и парогенератора

Знакомо? Солнечный свет, льющийся в окно, предательски высвечивает на шторах не кружево теней, а слой пыли, который копился с прошлой весны. Мысли о снятии, стирке и глажке этого текстильного полотнища вгоняют в тоску. Но есть лайфхак от профессионалов, который обойдется без этой эпической саги.
Клинер и блогер Полина Савельева раскрыла простой секрет чистых штор без их снятия. Весь процесс — это влажное протирание. Да, все так прозаично и гениально.
Понадобится лишь две губки (или одна, но с разными сторонами) и раствор обычного моющего средства для поверхностей. Алгоритм прост: сначала локально обрабатываем самые «проблемные» зоны — нижний край, пятна, участки у краев, где чаще всего берутся руками. Потом меняем мыльный раствор на свежий и легкими движениями, без фанатизма, проходим по всей поверхности, стараясь не переувлажнить ткань. Финальный штрих — протирание чистой влажной тряпкой или губкой, чтобы смыть остатки средства.
Как отмечает эксперт, такой уход занимает минимум времени и сил, а делать его можно регулярно — раз в месяц, чтобы пыль просто не успевала накапливаться. И да, карниз останется на своем месте.