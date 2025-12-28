Городовой / Город / Обожжённый на концерте в Петербурге локоть Киркорова станет холстом для татуировок
Обожжённый на концерте в Петербурге локоть Киркорова станет холстом для татуировок

Опубликовано: 28 декабря 2025 16:39
globallookpress.com
Поп-король заявил, что период восстановления после инцидента оказался для него крайне тяжёлым.

Филипп Киркоров сообщил, что собирается скрыть след от ожога, который получил на петербургской сцене, с помощью татуировки. Народный артист уточнил, что ждёт, когда рана окончательно заживёт, чтобы сделать тату в области локтя. По словам Киркорова, этот период оказался очень тяжёлым для него, он выбыл из строя почти на месяц, проходил лечение и упустил многие рабочие проекты.

Он рассказал об этом в эфире одной из федеральных телевизионных программ, отметив:

«Жду, когда подуспокоится, и татуировками забью это место. Вот это был, конечно, жёсткий период в моей жизни, который выбил меня из колеи почти на целый месяц. Я лечился, я потерял очень много работы. У меня была серьёзная травма», — поделился артист.

Напомним, в апреле этого года Филипп Киркоров давал сольный концерт в Санкт-Петербурге. Во время исполнения песни «Чёрная пантера» произошло возгорание куртки артиста из-за некорректно сработавшего пиротехнического эффекта. Несмотря на сильную боль и ожог, певец не одёрнул руку, опасаясь упасть с декораций, и смог завершить песню после того, как переоделся.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
