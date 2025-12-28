Бани, которые поразили Петербург: роскошь, скандалы и золото Венской выставки

Когда эти бани открылись, о них говорили как о техническом чуде — и шли смотреть даже те, кто не собирался мыться.

В 1871 году на углу Фонарного переулка и Мойки в Петербурге открылись новые общественные бани. Весть о них разлетелась мгновенно: газеты писали о "восхищённой толпе", а горожане — о месте, которое не имело аналогов. Воронинские, или Фонарные бани стали не просто заведением, а событием городской жизни.

Союз учёного и архитектора

Владельцем бань был Михаил Степанович Воронин — учёный, один из основоположников отечественной микологии и фитопатологии. Проект доверили Павлу Юрьевичу Сюзору, крупнейшему в Петербурге специалисту по общественным баням и инженерным новшествам.

Итог их сотрудничества оказался настолько впечатляющим, что уже в 1872 году Сюзор получил за Воронинские бани золотую медаль на Всемирной Политехнической выставке в Вене.

Роскошь для всех

Современников поражало буквально всё: мраморные бассейны, фонтаны, скульптуры, изразцовые печи, зеркала, газовые бронзовые люстры и живые растения. При этом бани были рассчитаны на людей разного достатка — от трёхкопеечных отделений до роскошных шестирублёвых номеров из пяти комнат, которыми пользовались великие князья.

Здесь можно было не только помыться, но и постирать, высушить и погладить одежду, вызвать парильщика или цирюльника — а расчёску получить бесплатно.

Инженерное чудо

Главной гордостью бань были технологии. Своды выкладывали из портландского цемента, который от сырости становился только прочнее. Для отопления использовали бездымный кардиффский уголь, полки делали из липы, не дававшей резкого запаха. Вода поступала из собственной артезианской скважины, а вентиляция подавала согретый наружный воздух. По уровню инженерии Воронинские бани считались одними из лучших в Европе.

Слава и тень

Однако со временем за "Фонарями" закрепилась и дурная репутация. Газеты и слухи говорили о "свальном грехе" и вольных нравах, границы между отделениями нередко стирались. Бани посещал и Григорий Распутин.

Роскошь, доступность и человеческие слабости сделали это место одновременно легендарным и скандальным.

Долгая пауза

Бани пережили революцию, сменили название, постепенно утратили былое убранство и закрылись в 2006 году из-за аварийного состояния. Лишь в XXI веке здание дождалось реставрации. Сегодня Воронинские бани снова работают — уже в новом формате, но с попыткой вернуть исторический облик и память о времени, когда поход в баню был для Петербурга настоящим событием.