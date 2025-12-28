Не декор и не случайность: почему на доме городских учреждений в Петербурге появились нетопыри

Этот дом давно фотографируют из-за башни и готического силуэта, но самое интересное начинается, если поднять взгляд чуть выше обычного.

На перекрёстке Садовой улицы и Вознесенского проспекта стоит здание, мимо которого трудно пройти равнодушно. Его часто сравнивают с замком или даже с "петербургским Хогвартсом": угловая башня, сложный силуэт, насыщенный декор.

Дом городских учреждений построили в 1904–1906 годах по проекту архитектора Александра Лишневского — как вместительный административный центр, своего рода дореволюционный МФЦ.

Под одной крышей здесь размещались суды и архивы, комиссии и училища, типография и даже городской музей. Дом был важным, официальным и при этом неожиданно фантазийным — будто архитектор позволил себе чуть больше, чем требовал строгий городской заказ.

Архитектура с характером

Внешне здание совсем не похоже на типичную петербургскую "канцелярию". Длинные фасады, гранёная башня с часами, эркеры и шпили вызывают ассоциации со средневековыми ратушами Северной Европы. Эклектика здесь переплетается с модерном и псевдоготикой: заострённые порталы, сложный ритм окон, насыщенный скульптурный декор.

Когда-то фасады украшали аллегорические фигуры "Свободы" и "Труда", совы — символы знания и рассудительности. Большинство этих скульптур не пережили XX век. Зато сохранились другие, куда более странные персонажи.

Нетопыри под самой крышей

Если поднять взгляд выше привычного уровня, можно заметить небольшие фигуры, прижавшиеся к стенам. Это нетопыри — летучие мыши с расправленными крыльями и напряжёнными, почти живыми мордочками. Они спрятаны под самой крышей и не бросаются в глаза, словно рассчитаны только на внимательного наблюдателя.

В средневековой архитектуре подобные существа были не просто украшением. Химеры и фантастические звери считались хранителями зданий: они принимали на себя всё дурное, что могло прийти извне. Для дома, где решались городские дела, такой "караул" выглядел вполне уместно.

Почему их замечают не сразу

Нетопыри не кричат о себе. Лучше всего они видны с противоположной стороны перекрёстка или из глубины тротуара, когда взгляд охватывает верх здания целиком. Многие проходят здесь годами, фотографируют башню и часы — и даже не догадываются, что за ними давно наблюдают.

Возможно, именно эта скрытность и сделала дом таким притягательным. Он кажется знакомым, почти официальным, но стоит присмотреться — и становится ясно: у него есть свои тайные жители.