Не декор и не случайность: почему на доме городских учреждений в Петербурге появились нетопыри

На перекрёстке Садовой улицы и Вознесенского проспекта стоит здание, мимо которого трудно пройти равнодушно. Его часто сравнивают с замком или даже с "петербургским Хогвартсом": угловая башня, сложный силуэт, насыщенный декор.
Дом городских учреждений построили в 1904–1906 годах по проекту архитектора Александра Лишневского — как вместительный административный центр, своего рода дореволюционный МФЦ.
Под одной крышей здесь размещались суды и архивы, комиссии и училища, типография и даже городской музей. Дом был важным, официальным и при этом неожиданно фантазийным — будто архитектор позволил себе чуть больше, чем требовал строгий городской заказ.
Архитектура с характером
Внешне здание совсем не похоже на типичную петербургскую "канцелярию". Длинные фасады, гранёная башня с часами, эркеры и шпили вызывают ассоциации со средневековыми ратушами Северной Европы. Эклектика здесь переплетается с модерном и псевдоготикой: заострённые порталы, сложный ритм окон, насыщенный скульптурный декор.
Когда-то фасады украшали аллегорические фигуры "Свободы" и "Труда", совы — символы знания и рассудительности. Большинство этих скульптур не пережили XX век. Зато сохранились другие, куда более странные персонажи.
Нетопыри под самой крышей
Если поднять взгляд выше привычного уровня, можно заметить небольшие фигуры, прижавшиеся к стенам. Это нетопыри — летучие мыши с расправленными крыльями и напряжёнными, почти живыми мордочками. Они спрятаны под самой крышей и не бросаются в глаза, словно рассчитаны только на внимательного наблюдателя.
В средневековой архитектуре подобные существа были не просто украшением. Химеры и фантастические звери считались хранителями зданий: они принимали на себя всё дурное, что могло прийти извне. Для дома, где решались городские дела, такой "караул" выглядел вполне уместно.
Почему их замечают не сразу
Нетопыри не кричат о себе. Лучше всего они видны с противоположной стороны перекрёстка или из глубины тротуара, когда взгляд охватывает верх здания целиком. Многие проходят здесь годами, фотографируют башню и часы — и даже не догадываются, что за ними давно наблюдают.
Возможно, именно эта скрытность и сделала дом таким притягательным. Он кажется знакомым, почти официальным, но стоит присмотреться — и становится ясно: у него есть свои тайные жители.