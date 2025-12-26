Ваш ребенок не станет «Генералом»: 5 типов имен, которые запрещены законом в Петербурге

Как регулируются имена новорожденных в Северной столице.

Выбор имени для новорождённого всегда был отражением культурных тенденций, личных предпочтений и даже стремления родителей выделиться из толпы.

Анализ данных, предоставленных порталу «Городовой» пресс-службой Комитета по делам записи актов гражданского состояния, позволяет заглянуть в лингвистические предпочтения петербуржцев в 2025 году — как в отношении самых популярных, так и самых необычных имён.

Короли и королевы популярности

В 2025 году в Петербурге наблюдается уверенное доминирование традиционных и проверенных временем имён.

Среди девочек лидирующие позиции заняли Анна, София и Мария. Эти имена, отличающиеся благозвучием и исторической значимостью, остаются фаворитами у горожан.

У мальчиков картина схожа — здесь царят классические варианты: Михаил, Александр и Лев.

Имя Лев, в частности, демонстрирует устойчивый рост популярности, возвращаясь в высшие эшелоны родительского выбора. Как отметили в Комитете по ЗАГС:

“В 2025 году чаще всего петербуржцы называли девочек — Анна, София, Мария. В 2025 году чаще всего петербуржцы называли мальчиков — Михаил, Александр, Лев”.

Экзотика на грани исчезновения

На другом полюсе спектра находятся имена, которые родители выбирают крайне редко. Эти имена часто отличаются архаичным звучанием или оригинальным, нечасто встречающимся происхождением.

В конце списка самых редких оказались Феофания, Дорофея и Янина для девочек.

Среди мальчиков наименьшим спросом пользовались Даромир, Юлий и Белояр.

Эти редкие выборы свидетельствуют о том, что даже в эпоху максимальной свободы выбора некоторые родители стремятся к уникальности, вытаскивая имена из глубокого прошлого или создавая новые формы.

Эксперты зафиксировали:

“В 2025 году реже всего петербуржцы называли девочек — Феофания, Дорофея, Янина. В 2025 году реже всего петербуржцы называли мальчиков — Даромир, Юлий, Белояр”.

Барьеры ЗАГСа: когда закон ставит точку

Несмотря на стремление к оригинальности, родители обязаны соблюдать установленные законодательством ограничения при регистрации имени. Органы ЗАГС в России обладают правом отказать в регистрации имени, если оно нарушает законные нормы.

Закон устанавливает четкие рамки, запрещая использование элементов, которые могут навредить ребенку или общественной морали.

Запрещены имена, содержащие “цифры и буквенно-цифровые обозначения, числительные, символы и не являющиеся буквами знаки”.

Также под запрет попадают “бранные слова или выражения, оскорбляющие честь и достоинство”, а также любые указания на “ранги, должности, титулы или профессии”.

Единственное исключение, позволяющее сохранить некоторую вариативность в написании, касается использования дефиса.

“В именах можно использовать дефис, но только один раз”, — уточнили в пресс-службе ЗАГСа, подчеркивая, что даже в уникальных именах должна сохраняться читаемость и законная форма.

Случаи, когда родители хотели дать имя, нарушающее эти нормы, безусловно, были — и все они были отклонены в соответствии с действующим законодательством.

