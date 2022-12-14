Григорий Лепс

Артисту не удалось скрыться от пристального внимания публики.
У артиста есть секрет.
Некоторым именам вы точно удивитесь!
Какими способами артисты борются со старостью.
Артисту пришлось непросто.
Не Лепс и Гагарина.
Артист получил потрясающий подарок в год своего 60-летия.
Артист, как выяснилось, не склонен к слепому отцовскому восхищению.
На безбедную старость хватит не только певцу, но и многочисленным отпрыскам.
Недавно исполнитель отпраздновал свое 60-летие.
Трек ждут с нетерпением.
Опытный исполнитель наградил своего начинающего коллегу.
Артист может поплатиться за свою самоуверенность.
Артист сделал смелое заявление.
В Сети появилось фото 60-летнего артиста в сомнительном виде.
Звезда американского кино показал, что с женщинами не церемонится.
Шоумен пришел на концерт исполнителя в Сочи с огромным букетом алых роз.
Четыре года ничего подобного не случалось и вот опять.
«Натуральный блондин» активно работает над музыкальным будущим России.
Наследница популярного исполнителя не дождалась дорогостоящего мебельного гарнитура.