«Чем не голая вечеринка»: почему ПМЭФ вызывает раздражение у петербуржцев и с чем ассоциируется форум

Петербургский экономический форум — это не только площадка для заявки громких проектов и место для долгих обсуждений, но и повод для многих повеселиться в Петербурге.

Как воспринимают это событие простые горожане, столкнувшиеся с пробками, проблемами со связью и социальным неравенством?

Любовь на ПМЭФ: Где ее искать и что для этого делать?

Соцсети пестрят постами про любовь на ПМЭФе — где ее искать тем и другим и что для этого делать.

Перечни неформальных вечеринок — закрытых и официальных — появились задолго до самого форума — и потихоньку начинают сбываться. Но постов с них меньше, чем постов о них.

Вечеринки на островах: Билан, Трофимов и Лепс на фоне роскоши

Как пишет «Фонтанка», самые масштабные гулянья в первый вечер проходили на островах.

На Елагином острове плясали под Диму Билана, Женю Трофимова и «Бухгалтера» ожившей не только в сериале группы «Комбинация».

В ресторане Il Lago dei Cigni на Крестовском острове Григорий Лепс в контексте банкета с лангустами, лапами дальневосточных крабов и стратегически расставленными пирамидкой вазочками черной икры со сцены напоминал участникам форума, что «сложней всего обуздать себя самого».

Гости слушали, но постили не его, а «периньоновскую станцию» с бутылками «винтажа» (в онлайн-магазинах — по 30-50 тысяч рублей).

Смелость водителей: Показатель уровня мероприятия

Уровень мероприятия простому горожанину, случайно оказавшемуся в центре светской жизни, можно было определить по степени смелости водителей, доставлявших гостей.

И если еще днем нулевого дня форума у отелей на Вознесенском представительские авто стояли со скромно заклеенными номерами, то к вечеру степень расслабленности и «смелости» на Крестовском достигла апогея. Люксовые автомобили запололнили улицы.

Конюшенная площадь: Игорь Николаев и неделя в Комарово

В центре Петербурга тем временем самым освещаемым в соцсетях пространством оказался дворик на Конюшенной площади Cheval Court, где под дождичком пританцовывали гости приема журнала «Москвичка» с концертом Игоря Николаева и неизбывными песнями про недельку в Комарово, а Анна Седокова удивляла новым имиджем.

Васильевский остров: «Звери» поют про напитки покрепче

А в гигантской «Чайхоне» на 16-й линии Васильевского про «напитки покрепче» на рок-приеме «Коммерсанта» пела группа «Звери».

Мнение петербуржцев: Женщины, пробки и богачи

Между тем, петербуржцы, которым не светит попадание на форум в связи с высокими ценами, вполне активно его обсуждают.

Например, все сходятся в том, что форум уже давно ассоциируется у горожан с тремя вещами: женщинами с низкой социальной ответственностью, пробками и богачами, которые дегустируют невероятно дорогие блюда на ПМЭФ, живут в роскошных номерах отелях и ездят исключительно в сопровождении охраны.

«Вы не понимаете, это все во благо тех, кто стоит по два часа на остановках в дождь и не может связаться с близкими из-за отсутствия сети!», — иронично подмечают горожане.

Кто-то вспомнил известную историю про королеву Франции Марию-Антуанетту, которая, узнав о голоде и нехватке хлеба у народа, якобы заявила: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!».

Социальное неравенство и негодование

«Социальное неравенство в самой красе», — пишут горожане.

И все это на фоне того, как Петербург мощно стоит в пробках, сотовая связь сбоит, интернет пропадает, а люди не могут расплатиться в автобусах банковскими картами.

Вполне логично, что петербуржцам праздник явно не по душе и очень напоминает «пир во время чумы» или что-то похуже:

«И чем не голая вечеринка?».

Отношение петербуржцев к ПМЭФ неоднозначно. С одной стороны, форум — это важная площадка для привлечения инвестиций и развития экономики города.

С другой стороны, он вызывает раздражение из-за пробок, проблем со связью и ощущения социального неравенства. Важно, чтобы организаторы форума учитывали интересы всех горожан и принимали меры для минимизации негативных последствий.