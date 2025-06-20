«Чем не голая вечеринка»: почему ПМЭФ вызывает раздражение у петербуржцев и с чем ассоциируется форум

Петербургский экономический форум — это не только площадка для заявки громких проектов и место для долгих обсуждений, но и повод для многих повеселиться в Петербурге.
Как воспринимают это событие простые горожане, столкнувшиеся с пробками, проблемами со связью и социальным неравенством?
Любовь на ПМЭФ: Где ее искать и что для этого делать?
Соцсети пестрят постами про любовь на ПМЭФе — где ее искать тем и другим и что для этого делать.
Перечни неформальных вечеринок — закрытых и официальных — появились задолго до самого форума — и потихоньку начинают сбываться. Но постов с них меньше, чем постов о них.
Вечеринки на островах: Билан, Трофимов и Лепс на фоне роскоши
Как пишет «Фонтанка», самые масштабные гулянья в первый вечер проходили на островах.
На Елагином острове плясали под Диму Билана, Женю Трофимова и «Бухгалтера» ожившей не только в сериале группы «Комбинация».
В ресторане Il Lago dei Cigni на Крестовском острове Григорий Лепс в контексте банкета с лангустами, лапами дальневосточных крабов и стратегически расставленными пирамидкой вазочками черной икры со сцены напоминал участникам форума, что «сложней всего обуздать себя самого».
Гости слушали, но постили не его, а «периньоновскую станцию» с бутылками «винтажа» (в онлайн-магазинах — по 30-50 тысяч рублей).
Смелость водителей: Показатель уровня мероприятия
Уровень мероприятия простому горожанину, случайно оказавшемуся в центре светской жизни, можно было определить по степени смелости водителей, доставлявших гостей.
И если еще днем нулевого дня форума у отелей на Вознесенском представительские авто стояли со скромно заклеенными номерами, то к вечеру степень расслабленности и «смелости» на Крестовском достигла апогея. Люксовые автомобили запололнили улицы.
Конюшенная площадь: Игорь Николаев и неделя в Комарово
В центре Петербурга тем временем самым освещаемым в соцсетях пространством оказался дворик на Конюшенной площади Cheval Court, где под дождичком пританцовывали гости приема журнала «Москвичка» с концертом Игоря Николаева и неизбывными песнями про недельку в Комарово, а Анна Седокова удивляла новым имиджем.
Васильевский остров: «Звери» поют про напитки покрепче
А в гигантской «Чайхоне» на 16-й линии Васильевского про «напитки покрепче» на рок-приеме «Коммерсанта» пела группа «Звери».
Мнение петербуржцев: Женщины, пробки и богачи
Между тем, петербуржцы, которым не светит попадание на форум в связи с высокими ценами, вполне активно его обсуждают.
Например, все сходятся в том, что форум уже давно ассоциируется у горожан с тремя вещами: женщинами с низкой социальной ответственностью, пробками и богачами, которые дегустируют невероятно дорогие блюда на ПМЭФ, живут в роскошных номерах отелях и ездят исключительно в сопровождении охраны.
«Вы не понимаете, это все во благо тех, кто стоит по два часа на остановках в дождь и не может связаться с близкими из-за отсутствия сети!», — иронично подмечают горожане.
Кто-то вспомнил известную историю про королеву Франции Марию-Антуанетту, которая, узнав о голоде и нехватке хлеба у народа, якобы заявила: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!».
Социальное неравенство и негодование
«Социальное неравенство в самой красе», — пишут горожане.
И все это на фоне того, как Петербург мощно стоит в пробках, сотовая связь сбоит, интернет пропадает, а люди не могут расплатиться в автобусах банковскими картами.
Вполне логично, что петербуржцам праздник явно не по душе и очень напоминает «пир во время чумы» или что-то похуже:
«И чем не голая вечеринка?».
Отношение петербуржцев к ПМЭФ неоднозначно. С одной стороны, форум — это важная площадка для привлечения инвестиций и развития экономики города.
С другой стороны, он вызывает раздражение из-за пробок, проблем со связью и ощущения социального неравенства. Важно, чтобы организаторы форума учитывали интересы всех горожан и принимали меры для минимизации негативных последствий.