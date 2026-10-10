Когда грозит лишение: Верховный суд пояснил, можно ли нетрезвому водителю находиться в своем автомобиле

Заведённый двигатель может быть воспринят как подготовка к поездке

Может ли водитель в нетрезвом состоянии находиться возле своего автомобиля? Верховный суд РФ разъяснил: чтобы автовладельца в состоянии опьянения лишить прав, недостаточно того, что он находился в автомобиле. Нужно доказать факт управления машиной. В противном случае наказание невозможно.

На практике инспекторы часто ориентируются на внешние признаки. Заведённый двигатель может быть воспринят как подготовка к поездке, даже если водитель просто слушал радио или включил кондиционер. Если при этом он сидит на водительском месте, риск возрастает.

Если водитель не управлял автомобилем, но распивал спиртное в общественном месте (во дворе или на парковке возле автомобиля), его можно привлечь к административной ответственности, пишет 110 km.

Опыт водителей

В комментариях водители высказали свое мнение.

«А разве подготовка к управлению и управление — одно и то же юридическое понятие? Мало ли что померещится инспектору. Он должен следовать закону, раз является его представителем». «У нас во двор привезли новую детскую площадку, а моя машина мешала выгрузке. Рабочие вызвали ДПС. Они нашли мой адрес, позвонили в домофон. Спускаюсь, просят отодвинуть. Я говорю: пил сегодня, 50 грамм. Гаишники сказали, что это неинтересно, привлекать не собираются. В итоге переставил. Было волнительно, но обошлось». «Слышал историю. Водитель с несколькими знакомыми сидел за рулём в припаркованной машине и выпивал. Сотрудники ГАИ выписали постановление на лишение, хотя автомобиль даже не был заведён. На суде водитель предоставил справку о том, что двигатель отсутствовал и находился на капитальном ремонте».

Как защитить свои права

Сохраняйте спокойствие. Фиксируйте происходящее на видео. Чётко заявляйте, что автомобиль не двигался. Внимательно заполняйте протокол. Эти шаги помогают избежать необоснованного наказания. Эксперты также советуют по возможности не находиться в машине после употребления спиртного.

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