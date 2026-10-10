Осенние посадки на даче: что успеть посадить в октябре, а что отложить до весны

Осенняя посадка — это всегда риск, если не знать простых правил.

Октябрь часто балует нас хорошей погодой. На садовых распродажах — изобилие саженцев по отличным ценам. Руки так и чешутся всё скупить и скорее закопать на участке.

Агроном-ученый, педагог курсов по садоводству Ольга Миронова рассказала "Городовому", какие растения спокойно переживут зиму, а какие лучше спасать до весны.

Что можно смело сажать в октябре

Пока земля не замерзла, а ночью нет стабильных морозов, корневая система растений продолжает работать. Главное условие — у саженца должно быть 2–3 недели до сильных холодов, чтобы укорениться.

Вот кто отлично приживется:

Пионы. Октябрь — идеальное время для их посадки и деления. Весной они приживаются гораздо хуже.

Октябрь — идеальное время для их посадки и деления. Весной они приживаются гораздо хуже. Другие многолетние цветы. Хосты, астильбы и ирисы переносят осеннюю пересадку легко и без капризов.

Хосты, астильбы и ирисы переносят осеннюю пересадку легко и без капризов. Ягодные кустарники. Смородина, крыжовник, жимолость и малина отлично укореняются в прохладной влажной земле.

Смородина, крыжовник, жимолость и малина отлично укореняются в прохладной влажной земле. Декоративные кустарники и хвойные. Туи, можжевельники, спиреи и гортензии (с закрытой корневой системой) хорошо уходят в зиму.

"В целом до двадцатых чисел октября мы можем совершенно спокойно делать пересадки. А дальше мы смотрим на температуру, которая у нас есть. То есть, если у нас уже почва промерзает, ночью стабильно около нуля или минус, то сложно какие-то работы производить. Пока у нас тёплая, большинство этих культур прекрасно пересаживается", - говорит эксперт.

От посадки каких растений лучше воздержаться

Некоторые культуры осенью сажать опасно. Они просто не успеют подготовиться к морозам и выпреют или вымерзнут.

Оставьте до весны:

Капризные кустарники: розы, рододендроны и садовую голубику.

розы, рододендроны и садовую голубику. Косточковые деревья: вишню, черешню, сливу, алычу и абрикосы. Сажать их осенью — это лотерея 50 на 50.

вишню, черешню, сливу, алычу и абрикосы. Сажать их осенью — это лотерея 50 на 50. Семечковые деревья: яблони и груши переносятся чуть лучше, но весенняя посадка всё равно надежнее.

Купили дерево осенью? Отправляем в прикоп!

Если вы всё же соблазнились и купили саженец яблони или вишни в октябре, не сажайте его на постоянное место. Лучше сделайте для него «прикоп».

"Лучше воздержаться от посадки деревьев, особенно костковые культуры. То есть, если ещё в какой-то степени яблони, груши можно, то косточки культуры сажаются только весной, и желательно вообще любые саженцы всё-таки сажать весной. А если вы их приобрели, то их лучше отправить в "прикоп" прямо в горшках, в которых приобрели, или прикопать в хорошем, защищённом месте", - отмечает агроном.

Как сделать прикоп за 4 шага:

Найдите на участке тихое место, где зимой копится много снега и нет застоя воды. Выкопайте траншею глубиной около 40–50 см. Одну стенку сделайте наклонной (под углом 45 градусов). Уложите саженцы под наклоном, верхушками на юг. Так их не обожжет раннее весеннее солнце. Засыпьте корни и половину ствола хорошей землей или песком, слегка уплотните и поливaйте.

Важно: обязательно разложите рядом приманки от мышей или обложите саженцы еловым лапником. Грызуны любят лакомиться молодой корой зимой.

Ориентируйтесь на градусник. До 20–25 октября сажайте многолетники и кустарники. Деревья убирайте в прикоп. И пусть ваш сад успешно перезимует!

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