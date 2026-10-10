Осенние посадки на даче: что успеть посадить в октябре, а что отложить до весны

Октябрь часто балует нас хорошей погодой. На садовых распродажах — изобилие саженцев по отличным ценам. Руки так и чешутся всё скупить и скорее закопать на участке.
Агроном-ученый, педагог курсов по садоводству Ольга Миронова рассказала "Городовому", какие растения спокойно переживут зиму, а какие лучше спасать до весны.
Что можно смело сажать в октябре
Пока земля не замерзла, а ночью нет стабильных морозов, корневая система растений продолжает работать. Главное условие — у саженца должно быть 2–3 недели до сильных холодов, чтобы укорениться.
Вот кто отлично приживется:
- Пионы. Октябрь — идеальное время для их посадки и деления. Весной они приживаются гораздо хуже.
- Другие многолетние цветы. Хосты, астильбы и ирисы переносят осеннюю пересадку легко и без капризов.
- Ягодные кустарники. Смородина, крыжовник, жимолость и малина отлично укореняются в прохладной влажной земле.
- Декоративные кустарники и хвойные. Туи, можжевельники, спиреи и гортензии (с закрытой корневой системой) хорошо уходят в зиму.
"В целом до двадцатых чисел октября мы можем совершенно спокойно делать пересадки. А дальше мы смотрим на температуру, которая у нас есть.
То есть, если у нас уже почва промерзает, ночью стабильно около нуля или минус, то сложно какие-то работы производить. Пока у нас тёплая, большинство этих культур прекрасно пересаживается", - говорит эксперт.
От посадки каких растений лучше воздержаться
Некоторые культуры осенью сажать опасно. Они просто не успеют подготовиться к морозам и выпреют или вымерзнут.
Оставьте до весны:
- Капризные кустарники: розы, рододендроны и садовую голубику.
- Косточковые деревья: вишню, черешню, сливу, алычу и абрикосы. Сажать их осенью — это лотерея 50 на 50.
- Семечковые деревья: яблони и груши переносятся чуть лучше, но весенняя посадка всё равно надежнее.
Купили дерево осенью? Отправляем в прикоп!
Если вы всё же соблазнились и купили саженец яблони или вишни в октябре, не сажайте его на постоянное место. Лучше сделайте для него «прикоп».
"Лучше воздержаться от посадки деревьев, особенно костковые культуры.
То есть, если ещё в какой-то степени яблони, груши можно, то косточки культуры сажаются только весной, и желательно вообще любые саженцы всё-таки сажать весной.
А если вы их приобрели, то их лучше отправить в "прикоп" прямо в горшках, в которых приобрели, или прикопать в хорошем, защищённом месте", - отмечает агроном.
Как сделать прикоп за 4 шага:
- Найдите на участке тихое место, где зимой копится много снега и нет застоя воды.
- Выкопайте траншею глубиной около 40–50 см. Одну стенку сделайте наклонной (под углом 45 градусов).
- Уложите саженцы под наклоном, верхушками на юг. Так их не обожжет раннее весеннее солнце.
- Засыпьте корни и половину ствола хорошей землей или песком, слегка уплотните и поливaйте.
Важно: обязательно разложите рядом приманки от мышей или обложите саженцы еловым лапником. Грызуны любят лакомиться молодой корой зимой.
Ориентируйтесь на градусник. До 20–25 октября сажайте многолетники и кустарники. Деревья убирайте в прикоп. И пусть ваш сад успешно перезимует!
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