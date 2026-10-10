Лилиям в октябре — обязательно: на следующий год будут цвести как заведенные

Лилии считаются достаточно неприхотливыми растениями, однако для обеспечения их пышного цветения в следующем сезоне необходим соответствующий осенний уход.
Агроном Ксения Давыдова разъяснила особенности предзимней подготовки культуры. Соблюдение важных рекомендаций позволит на следующий год получить мощный куст, усыпанный бутонами.
Первоочередным этапом является внесение удобрений. Хорошим вариантом считается борофоска, содержащая необходимый комплекс микроэлементов; норма расхода составляет одну столовую ложку на квадратный метр.
После пожелтения стеблей производится их обрезка до высоты 10–15 сантиметров. Затем почву рекомендуется присыпать мелким песком, который, интегрируясь с грунтом, обеспечивает его необходимое разрыхление.
В качестве зимнего укрытия лилии следует мульчировать слоем компоста или листового опада, что гарантирует сохранность растений даже при низких температурах.
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